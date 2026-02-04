搶電大作戰 電力=鈔能力

【文／戴海茜】

資料中心建置的瓶頸不是算力，而是電力；即使國際大廠產能開出，仍難以彌補美國本土龐大缺口，而重電業因出口加持，是AI新基建的支柱。

核三廠退場、燃氣機組未全面啟動、AI與半導體等用電需求殷切，即使是財力雄厚的科技公司，如果沒有可靠的電力供應，也難以擴張AI業務，使得電網的穩定與韌性成為市場焦點，加上川普「美國製造」推升需求、星際之門機電商機高達600億美元，電力市場供不應求，美國變壓器漲價循環上看至2028年，都推升這波產業的變革。

根據國際能源署（IEA）發布《2025世界能源投資》報告，2025年全球能源投資總額達3.3兆美元，較2024年微增，其中2.2兆投入綠能與低碳技術，而電網基礎建設只拿到4000億美元預算；IEA認為，這樣的落差，勢必會在未來幾年形成壓力測試，台灣更是直接面臨能源的壓力，核電退場、燃氣機組尚未全面接手、再加上半導體與AI擴產加速，用電年增率約2.8％，整體供電系統將面臨前所未見的挑戰。

龐大的能源需求與電力供應問題浮現，首當其衝的是老舊電網的更新，全球鬧電力荒，催生2026年起上兆美元級別的投資賽道興起，包括燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級、與算力等基礎設施等，帶動電力基建相關投資板塊，尤其是美國強勁的商機需求。

台電董事長曾文生曾指出，一個變壓器過去要排12～18個月，現在要排24個月，甚至美國報告顯示要排60個月，直言「看到都傻眼」，顯見全世界電力設備競爭非常激烈。

重電設備廠正值黃金期

電力設備缺貨、價格調漲勢在必行。重電業者表示，全世界都在要貨，台電催搶重電設備，現在各大廠的產能都爆滿，大型重電設備缺貨恐成新常態，華城總經理許逸德直言，重電市場至今仍處於供需不平衡狀態，短期內沒有明確反轉的跡象，「預期供不應求現象至2030年，未來5～8年、甚至10～20年需求都看很好」。

士電總經理郭約瑟也認為，重電產業的長期電力結構性需求，預期未來5～10年都是「樂觀」。

推升重電市場高度需求主要來自台電強韌電網計畫、2050淨零碳排能源轉型、美國基礎建設及AIDC（資料中心）加速投入帶動，而這些也是環環相扣，因為，AI應用帶動電力需求，算力即是電力，產業需要AI資料中心，而AI資料中心需要強韌電網。

2025年是台灣能源政策與產業結構同步變革的啟動年，從供給穩定、技術升級，到政策與市場雙引擎帶動，這場轉型重塑產業版圖；首先來看政府推動的「強韌電網十年計畫」，台電5600億元強韌電網計畫目標2028年加入提前完成，包括電廠建置、變電所、配電自動化及STATCOM（靜態同步補償器），電廠需要的重電設備量很大，這些都是重電廠非常大的商機。

重電設備訂單已出現結構性成長，包括華城及士電訂單能見度已達2028年，兩家公司2025年底就已經開始接2029～30年的訂單；中興電2025年新接訂單規模達到200億元，包括儲能、燃氣、離岸風電統包工程等，訂單能見度到2030年；亞力也認為未來三年訂單無虞，2025下半年新增訂單逾55億元，在手訂單已超過110億元。

資料中心建置核心瓶頸在於穩定電力供應，且在電力供應不足情況，美國將釋出更多電廠新建計畫以滿足資料中心龐大用電量，大幅推升變壓器需求，即便國際大廠產能開出，仍難以彌補美國本土龐大缺口。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳2025年11月表示，如果想在美國興建資料中心，從動土到AI超級電腦中心拔地而起，大概需耗時三年左右才能蓋好一座。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）也坦承，目前最大的問題「不是算力，而是電力」，即使有晶片，也沒有足夠的資料中心能「插電」，將造成晶片閒置。Dell表示，包括OpenAI在內的客戶都提到電力限制，許多客戶會以電力供給不及為由，要求推遲交貨時間。

變壓器缺口達三成

AI是名副其實的「吞電巨獸」，當AI伺服器與資料中心不斷擴張下，摩根士丹利（Morgan Stanley）報告中指出，若電力供應無法跟上AI成長速度，美國電網可能在2028年出現高達20％的電力缺口，影響範圍將從矽谷延伸至全國產業結構。

根據調研機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）研究顯示，美國電網升級關鍵的零件電力變壓器，因AI資料中心對電力需求暴增，對電力變壓器需求缺口達30％。