被動元件迎來上升循環

【文／陳浩寧】

AI撐起被動元件復甦大旗，在AI伺服器的用量不僅數倍成長，規格要求也提升，加上貴金屬價格飆升，使得台、陸廠同步喊漲，可望迎來景氣上升循環。

被動元件經歷多個季度以來的景氣低谷，2025年雖面臨對等關稅、消費性電子疲弱等外在逆境，但在AI應用帶動下，因被動元件在AI伺服器的需求數量呈數倍成長，規格要求也隨之提升，罕見的漲聲在2025年第四季響起，在價量雙增下，AI一支獨秀地撐起產業需求，也讓被動元件廠有信心2026年AI需求將持續揚帆，帶旺營運順勢前行。

日韓大廠因AI上修展望

根據TrendForce研究指出，目前MLCC市場供給呈明顯兩極化。村田（Murata）、太陽誘電（Taiyo Yuden）、三星電機（Semco）等日韓大廠受惠AI server與Apple新機帶動，2025年第四季高容值規格急單不斷，出貨穩健，MLCC市場將由AI基建撐場。

在AI應用拉貨暢旺下，日韓大廠近期皆上調財測，並看好AI將為2026年主要成長動能，除輝達GPU外，美系CSP皆拉高資本支出劍指ASIC，根據市調顯示，2026年高階ASIC出貨年增達四成以上，預期2025～34年AI伺服器的年複合成長率將達27％。

隨著AI伺服器處理能力提升，搭載的MLCC數量也隨之增加，村田預估，2030年AI伺服器用MLCC需求將較2025年成長3.3倍，年複合成長率達30％。以伺服器而言，一台一般伺服器的MLCC用量約2200顆，目前的AI伺服器則將大幅提升至2萬顆，且隨算力提升，預期下一階段的AI伺服器用量更將達3萬顆，所需的容值隨之增加。

以台灣被動元件龍頭大廠國巨而言，2025年第三季AI相關需求持續成為多個產品類別中最大的成長動能，並帶動電腦及周邊裝置和電信通訊等兩個領域的成長，預估AI相關營收占比約10～12％。以2025年全年營收預估，AI相關營收貢獻可望上看150億元。

AI帶旺台廠營運

華新科在AI布局主要供應EMS廠與電源供應器廠，包含X6S MLCC、特殊電阻，以及中高壓、安規電容，應用多歸類在工業與AI伺服器電源。法人指出，目前AI相關營收占華新科約10％，且毛利率優於平均，在AI需求暢旺下，預估2026年AI營收有望倍增。

除了華新科在產品端搶進外，華科集團從被動元件材料端開始布局，佳邦掌握前段材料、製程端品質，並具備模擬測試能力，有足夠的研發量能，信昌電也具備材料自主開發及製程技術能力，因應5G與AI應用市場成長需求，持續開發高階及特殊應用微波粉末。

日本太陽誘電代理商蜜望實同樣受惠AI需求挹注，目前在AI伺服器營收比重更達四成，為公司最大的營收貢獻。在AI拉貨挹注下，公司自結2025年10、11月兩個月EPS合計達1.69元，不僅超越前三季，也賺贏2024年全年EPS1.53元。鈺邦也在打入輝達GPU下，2025年產能滿載，全年營收創下新高。