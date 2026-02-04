被動元件迎來上升循環

聯合新聞網／ 財訊快報

【文／陳浩寧】

AI撐起被動元件復甦大旗，在AI伺服器的用量不僅數倍成長，規格要求也提升，加上貴金屬價格飆升，使得台、陸廠同步喊漲，可望迎來景氣上升循環。

被動元件經歷多個季度以來的景氣低谷，2025年雖面臨對等關稅、消費性電子疲弱等外在逆境，但在AI應用帶動下，因被動元件在AI伺服器的需求數量呈數倍成長，規格要求也隨之提升，罕見的漲聲在2025年第四季響起，在價量雙增下，AI一支獨秀地撐起產業需求，也讓被動元件廠有信心2026年AI需求將持續揚帆，帶旺營運順勢前行。

日韓大廠因AI上修展望

根據TrendForce研究指出，目前MLCC市場供給呈明顯兩極化。村田（Murata）、太陽誘電（Taiyo Yuden）、三星電機（Semco）等日韓大廠受惠AI server與Apple新機帶動，2025年第四季高容值規格急單不斷，出貨穩健，MLCC市場將由AI基建撐場。

在AI應用拉貨暢旺下，日韓大廠近期皆上調財測，並看好AI將為2026年主要成長動能，除輝達GPU外，美系CSP皆拉高資本支出劍指ASIC，根據市調顯示，2026年高階ASIC出貨年增達四成以上，預期2025～34年AI伺服器的年複合成長率將達27％。

隨著AI伺服器處理能力提升，搭載的MLCC數量也隨之增加，村田預估，2030年AI伺服器用MLCC需求將較2025年成長3.3倍，年複合成長率達30％。以伺服器而言，一台一般伺服器的MLCC用量約2200顆，目前的AI伺服器則將大幅提升至2萬顆，且隨算力提升，預期下一階段的AI伺服器用量更將達3萬顆，所需的容值隨之增加。

以台灣被動元件龍頭大廠國巨而言，2025年第三季AI相關需求持續成為多個產品類別中最大的成長動能，並帶動電腦及周邊裝置和電信通訊等兩個領域的成長，預估AI相關營收占比約10～12％。以2025年全年營收預估，AI相關營收貢獻可望上看150億元。

AI帶旺台廠營運

華新科在AI布局主要供應EMS廠與電源供應器廠，包含X6S MLCC、特殊電阻，以及中高壓、安規電容，應用多歸類在工業與AI伺服器電源。法人指出，目前AI相關營收占華新科約10％，且毛利率優於平均，在AI需求暢旺下，預估2026年AI營收有望倍增。

除了華新科在產品端搶進外，華科集團從被動元件材料端開始布局，佳邦掌握前段材料、製程端品質，並具備模擬測試能力，有足夠的研發量能，信昌電也具備材料自主開發及製程技術能力，因應5G與AI應用市場成長需求，持續開發高階及特殊應用微波粉末。

日本太陽誘電代理商蜜望實同樣受惠AI需求挹注，目前在AI伺服器營收比重更達四成，為公司最大的營收貢獻。在AI拉貨挹注下，公司自結2025年10、11月兩個月EPS合計達1.69元，不僅超越前三季，也賺贏2024年全年EPS1.53元。鈺邦也在打入輝達GPU下，2025年產能滿載，全年營收創下新高。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《財訊快報理財年鑑》第202601期；訂閱財訊快報季刊電子版

財訊快報

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

奧特曼駁OpenAI尋替代方案：輝達仍是最好的AI晶片

減班效應 日韓機票價飆漲 東京、首爾線寒假衝上3萬元

美股早盤／多空拉鋸…大盤與那指開低走高 輝達跌約2%

黃仁勳結束5天訪台之旅 親曝將在台開設大型據點積極擴張

相關新聞

載板十年一遇好行情

BT載板依舊缺貨，報價漲幅仍舊會比ABF載板大，而T-Glass缺貨也將快速擴散在ABF載板上，尤其CSP業者加碼ASIC晶片採購，連帶也將讓ABF重現往日榮景。

搶電大作戰 電力=鈔能力

資料中心建置的瓶頸不是算力，而是電力；即使國際大廠產能開出，仍難以彌補美國本土龐大缺口，而重電業因出口加持，是AI新基建的支柱。

被動元件迎來上升循環

AI撐起被動元件復甦大旗，在AI伺服器的用量不僅數倍成長，規格要求也提升，加上貴金屬價格飆升，使得台、陸廠同步喊漲，可望迎來景氣上升循環。

低軌衛星商轉 陸空雙吃

在發射成本驟降、低軌衛星商轉與太空AI運算三大動能推升下，全球太空經濟產業規模快速放大，供應鏈價值重組，台廠迎來升級系統夥伴的轉型期。

光通訊迎戰AI超跑轉速

銅轉光趨勢正在加速，AI算力因光通訊釋放了潛能，光通訊則因AI展翅高飛，從上游磊晶、晶圓製造到光接收端，台廠供應鏈百家爭鳴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。