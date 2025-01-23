AR／VR導入AI愈來愈有戲

【文／張家瑋】

電影科幻情境，如今已一一實現，VR/AR被視為新一波殺手級消費應用產品，宏達電、華碩、佐臻、錼創、宏齊等紛紛展示科技實力。

2008年上映漫威英雄電影《鋼鐵人《創下票房佳績，當時除了酷炫豔紅鋼鐵裝甲讓人印象深刻，特別是頭盔面罩可透視顯示分析數據並與AI管家賈維斯交談，更是科技與未來感十足，既不現實也不可能，然而時至今日，隨著Apple、Meta的AR/VR裝置推出，當時為科幻情境，如今已一一實現。

近眼顯示裝置陸續推出

現階段其實已有不少AR/VR應用出現在我們生活周遭，未來虛實整合與數位生活將成為新常態，其中VR已被用於協助培訓醫務人員、軍隊及遊戲；AR則用於與現實世界疊加，藉以幫助並提出改進建議，像是AR眼鏡前所擺放食物進行真實食譜分析。

在了解AR/VR、甚至MR之前，須先了解三者差異性，首先VR（Virtual Reality，虛擬實境）是完全覆蓋現實世界，置身於虛擬的數位空間；AR（Augmented Reality，擴增實境）則是以現實世界為主，僅單純疊加上數位內容；MR（Mix Reality，混合實境）是虛擬內容可以無縫融合於真實世界，也可與之進行操作或互動；三者統稱XR（Extended Reality，延展實境）。

而VR/MR頭戴裝置發展最關鍵的事件，莫過於2024年初Apple推出Vision Pro所造成的迴響，其成功將VR/MR裝置從娛樂休閒用途導引至生產力工具的新定位，更帶動許多廠商嘗試推出新品。另外就是Meta所發表的Orion，雖然是非量產裝置，但重量不到100公克，也奠定新的輕量化里程碑。

2024年初Apple Vision Pro推出，被視為擴大虛擬頭戴裝置市場規模的重要布局，同時也可藉該產品躋身VR/MR市場，成為技術創新的先驅者，所採用空間運算允許用戶以自然直觀的方式與虛擬物件互動，一定程度上也為產業提供新意，而顯示器採用的OLEDoS技術，能提供高達3000PPI以上的解析度，一躍成為接下來高階VR/MR近眼顯示方案的首選。

2024年9月Meta也不落人後，於Meta Connect 2024大會上公開了採用LEDoS技術的全彩AR眼鏡原型Orion，重量僅98公克，驚艷四座。Orion搭配多種感測器，在光學設計上，採用碳化矽材料製成的衍射型光波導，並搭配JBD的三片式全彩LEDoS技術方案，實現高達70度的視場角。

同時，Sony於CES 2024宣布開發的XR頭戴設備主打空間內容創作的直觀操作與互動，也帶有空間運算的概念。而高通、宏達電、華碩、佐臻、雷鳥等紛紛展示VR/AR相關產品。

Apple、Meta兩家雖然一躍成為AR/VR先驅者，但仍面臨不小問題，首先Vision Pro的主要挑戰在於續航力不夠、應用不足以及價格不菲，導致市場反應不如預期；而Orion則受限於LEDoS顯示面板的高成本、波導片採用的碳化矽波導材料帶來的解析度限制，加上該材料常用於軍事雷達和感測器領域，出口受到嚴格限制，也進一步堆高AR眼鏡售價；此外，續航力也是一大問題。

售價、續航力成關鍵

可預見AR/VR顯示將會是未來幾年兵家必爭之地，未來誰能在技術上克服成本、續航力、解析度、可視角度等等障礙，必能脫穎而出、一統天下。而目前在技術賽道競爭有：OLEDoS、LEDoS、LBS、LCoS、DLP等。

研調機構TrendForce預估，受AR裝置品牌廠的產品規劃帶動，加上AI技術、應用生態系統發展助力，VR/MR裝置出貨規模將於2030年達到3700萬台；AR裝置出貨規模將於2030年達到2550萬台，2023～30年的年複合成長率為67％。其中LEDoS在這個領域的滲透率將逐漸提高，2030年達44％，成為市場。