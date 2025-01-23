伺服器大廠迎業績爆發期

【文／王宜弘】

AI伺服器供應鏈業績進入實質貢獻期，一、二線系統廠業績皆大幅成長，市場持續關注2025年GB200、GB300超級AI伺服器的發展。

2024年全球籠罩在通膨怪獸的陰霾之下，加上地緣政治動盪，俄烏戰爭之外再掀中東戰爭，經濟處於下行階段，景氣寒冬久踞不散。不過，2023年OpenAI橫空出世之後，以美國一線雲端服務供應商（CSP）為首的全球科技產業掀起一波AI軍備競賽潮，大量資金湧向AI資料中心所需的伺服器設備採購，讓AI供應鏈在不景氣中一支獨秀，配合AI晶片巨擘輝達（Nvidia）的新產品開發時程不斷加速，整個AI伺服器產業鏈的訂單自2023下半年開始一波波湧入，並在2024年正式進入實質貢獻期。

得AI伺服器者得天下

因此，2024年不論下游系統大廠或者中上游關鍵零組件業者，「得AI伺服器者得天下」已成科技產業的鐵律，而且不像2023年仍以「題材」為主，陸續都能反應在廠商的業績上，提早布局的業者，像是鴻海、廣達、緯創、緯穎、技嘉等，2024年業績都有長足的進展，二線業者如神達、華擎等，也在2024下半年看到成果。至於電子五哥中的仁寶、和碩，以及電競筆電品牌大廠微星等廠商雖然起步較晚，但也急起直追，和碩董事長童子賢就看好AI伺服器市場的龐大，直言「非一家能獨享」，現在加入不嫌晚，有信心能在AI伺服器市場中搶占份額。

事實上，目前國內主要的伺服器系統大廠，都是以PC製造起家，多年來雖同時也發展伺服器事業，但營業結構中，仍以PC中的筆電為主要產品線，只有緯創將白牌雲端伺服器事業分割獨立成為緯穎，是血統純正的伺服器業者，並能與首創白牌雲端伺服器商業模式的廣達分庭抗禮，華擎雖亦有伺服器子公司永擎，但在2024年12月才登錄興櫃，神達控股旗下亦有未上市的伺服器廠神雲科技，均屬二線業者，技嘉則是在2023年初分割旗下伺服器事業成為技鋼，但仍為全資子公司。

上述系統大廠中，2023年因全球景氣不佳，PC、雲端市場均步入衰退，業者營運下滑，鴻海2023年合併營收年減7％，廣達衰退逾15％，緯創下滑12％，緯穎年減逾17％，英業達衰退5％，仁寶下滑11.8％，和碩年減4.6％，華碩、宏碁雙A品牌當年合併營收也分別年減10％與12.4％；但是到了2024年，這些業者除了伺服器含量低的仁寶與和碩仍持續衰退，鴻海前11月營收上升9％，廣達勁揚28％，緯創將印度廠賣給塔塔集團、並在三月正式除列印度廠iPhone業績之後，累計前11月合併營收仍然大增19.16％，緯穎更是飆升了43％以上，英業達也有逾兩成的增幅，神達與華擎則分別大增60％與32％。至於技嘉，因搶攻二線CSP與企業市場，AI伺服器收割最快，在2023下半年營收就跳躍式增長，是下游系統大廠中唯一業績在當年就能逆轉勝，提前實現成長的業者，且年增幅度高達27.7％，2024年持續衝高，前11月營收大增一倍。

至於雙A品牌，華碩在AI伺服器上宣示了強大的企圖心，自2023年底開始出貨輝達L40S AI伺服器之後，相關業務快跑前進，該公司在2022年宣示伺服器業務五年要成長五倍的目標，已在2024年提前完成，因此2023年合併營收的年增幅度也高達20％；而宏碁雖伺服器僅有旗下一家規模不大的安圖斯科技，但其多重引擎事業策略的成功，亦帶動該公司在2024年整體合併營收恢復成長，年增率突破10％。

筆電代工廠毛利率直線攀升

無庸置疑，2024年各廠商業績大豐收，AI伺服器訂單的大舉湧入絕對是關鍵因素，其次，雲端市場景氣逐漸復甦，通用型伺服器業務的回神也是一大原因；至於各家占比仍大的筆電產品線，因AI PC的發酵期延遲，因此表現僅屬平穩。而因伺服器毛利率較高，AI伺服器的毛利率更高，讓原本「毛三到四」的筆電代工大廠，進入到雲端、AI伺服器時代後，毛利率直線攀升，兩家跑最快的大廠廣達、緯創績效最為明顯，廣達單季毛利率最高曾來到8.5％，積極淡出低毛利業務的緯創更一度拉升到逾9％。

因此，就2024年前三季的獲利來看，廣達每股盈餘大賺逾一個股本，EPS11.37元，是有史以來最強的一年，緯創則達4.26元，同為歷史新高，兩家大廠在前三季均已賺贏前一年；緯穎更是在前三季的每股盈餘就狠賺88.38元，超越過去歷來任何一年的年度盈餘，賺到出汁，11月自結EPS亦高達12元，全年獲利估計可超過12個股本；技嘉2024年前三季也賺逾一個股本，超越前一年全年。