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MicroLED起飛 車載先出線

聯合新聞網／ 財訊快報

【文／張家瑋】

MicroLED投資金額較低，加上台灣半導體、LED供應鏈完整，擁絕佳量產優勢，台廠顯示器產業機會之窗大開，新賽道滿血復出、換道超車。

隨著三星89吋MicroLED電視於2023下半年開始量產銷售，導入智慧型手錶更是被國際大廠廣泛討論，量產進入最後倒數階段，且應用於AR及車載顯示裝置也正如火如荼開發進行中，MicroLED商用正式起飛，對過去一度錯失AMOLED投資機會的台廠而言，MicroLED相對較低的資本支出及台灣具備完整供應鏈，面對中、韓競爭對手，無疑再次給了台廠換道超車、扳回一城絕佳機會。

資本支出低、產業鏈完整

台灣於2002年喊出「兩兆雙星」計畫，大力扶植半導體及影像顯示產業，20年過去了，如今半導體龍頭台積電成了台灣之光、護國神山，而平面顯示產業歷經整併雖也一度力抗陸廠、較勁韓流，但後因TFT-LCD、AMOLED產線資本支出過於龐大，加上經濟展望不佳等因素，後繼無力，錯失AMOLED投資時間及機會，陸廠大尺寸TFT-LCD瘋狂投入，造成產能失衡，加上韓廠小尺寸AMOLED手機應用成為主流技術，導致台廠近年來營收陷低點，昔日新星光芒黯淡。

不過，隨著顯示器產業對性能要求不斷提高，MicroLED技術成為點亮台廠一盞明燈、開了扇機會之窗，以台廠內部條件來看，MicroLED顯示器生產線投資金額較TFT-LCD、AMOLED來得低，包括：CMOS驅動背板及TFT驅動背板可於半導體廠及TFT-LCD折舊攤提完畢的生產線生產，省去前段製程設備龐大投資。而MicroLED顯示器前段製程可仰賴國內LED與半導體廠商，中後段製程則由面板廠、顯示器模組廠完成，且台灣具備完整成熟的顯示器及LED產業鏈，以及領先全球的半導體製程技術及產業鏈，是發展MicroLED顯示器最佳根基。

而外部環境部分，韓廠過去聚焦發展AMOLED顯示器，因而在MicroLED產業鏈布局速度相對落後於台灣；近年來中國政府透過政策鼓勵陸廠建置AMOLED新世代產線，導致MicroLED顯示器布局資源較分散，兩大競爭對手可說錯失發展先機，讓台廠不僅有機會於下一局賽事換道超車，憑藉台廠集中布局關鍵晶粒、零組件及顯示器硬體供應鏈相對完整，未來更可成為韓、日、美及其他國家終端品牌商在MicroLED顯示器應用產品重要供應廠商。

未來兩年放量噴出主升段

再者檢視MicroLED是否真具備一統江湖王者之相，不致淪為MiniLED雷聲大、雨點小窘境，MicroLED採用較微小的LED來構建高精密、高解析度的顯示螢幕，具備高亮度、高對比、超快反應速度、低功耗等優勢，在操作溫度方面，其寬溫運作範圍是TFT-LCD、AMOLED的三倍，且沒有AMOLED在烙印、色衰、壽命短等技術問題，具有TFT-LCD無法達成的輕薄度、可撓曲等顯示特性。

不過，現階段MicroLED也不全然毫無缺點、破綻，相較於TFT-LCD、AMOLED，其成本競爭力仍低，關鍵於巨量轉移均勻化、檢測與修復、發光效率等因素，仍是影響成本和良率的生產技術瓶頸，其巨量轉移、晶片及背板其成本占比仍居高不下，意味著其零組件、製程仍存在很大優化空間。另外，目前MicroLED 6吋晶圓技術相對成熟，8吋雖可以得到較多晶片，對於降低成本有絕對優勢，但晶圓面積擴大，翹曲、後段設備投資、良率仍是問題。

業者預估，2023年MicroLED進入起飛元年，未來兩年進入倍數成長初升段，2026、27年則步入放量噴出主升段。研調機構TrendForce預估，2023年MicroLED晶片的產值達2700萬美元，年成長92％，在現有應用出貨規模放大，以及新應用陸續加入的刺激下，預估2027年MicroLED晶片產值約5.8億美元，2022∼27年複合成長率估約136％。

市調機構Omdia則指出，MicroLED顯示面板市場預計將從2025年起正式增長，主要針對擴展實境（XR）設備和智慧型手錶等通常用於戶外的小型顯示裝置的需求。到2030年MicroLED顯示面板的出貨量預計將增長到5170萬台，在MicroLED的總出貨量中，應用於XR設備中的MicroLED顯示面板份額預計將達到53.5％，而應用於智慧手錶的份額將達到41.6％。

在2023年國際電子展或汽車展中，不難發現MicroLED已悄悄融入各種應用場景中，除了熟知的電視面板之外，穿戴式裝置會是MicroLED未來應用重要亮點，積極從LCD事業中尋求轉型的友達，量產全球第一款1.39吋MicroLED智慧型手錶面板，除了首先提供給歐系精品錶大廠Tag Heuer外，其他如專業運動穿戴裝置大廠與日系手錶品牌等，均是後續有機會導入MicroLED穿戴式裝置的廠商。

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