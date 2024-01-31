老牌PC鏈絕地大反攻

【文／王宜弘】

ChatGPT橫空出世，生成式AI需求爆發性成長，輝達領軍，在AI伺服市場器攻城掠地，AI PC、邊緣AI可望繼之而起，台廠成最大受惠者。

如果說，AI人工智慧的誕生終究是個不可逆的科技新趨勢，那麼，沈寂已久的PC供應鏈重新崛起，也應該是在冥冥之中早就已經安排好的必然。

和碩董事長童子賢在2023年底接受媒體訪問時說得透徹。他將當前的AI，與西元2000年前後的網際網路（Internet）崛起做個比較，認為AI未來就會像網際網路一樣無所不在，融入到消費者身邊的所有裝置中，不但包括個人電腦、智慧型手機，甚至連無人機的使用也將導入AI。

無人機到手機都有AI

因此，童子賢認為，就像現在沒有人會特別強調身邊的電腦是聯網電腦，未來AI在所有裝置中都導入，PC也就不會有人特別強調是AI PC。此番言論另一個意涵，就是童子賢認同也看好AI將成為科技產業─不僅止於個人電腦的殺手級應用，換機潮指日可待；而微處理器（CPU）巨擘英特爾（Intel），在2023年12月中旬正式推出其新一代Core Ultra處理器時，提出明確的預估，認為至2028年，全球PC將有超過八成的比例是AI PC。

在時間點上，PC市場歷經了兩年的不景氣，2022、23年全球PC出貨量都高達兩位數的衰退，原本市場期待2023下半年隨著市場庫存轉趨健康，整體PC的銷售動能將明顯回升，但實際上，受到戰爭、通膨以及升息的影響，全球經濟不景氣的狀況仍未好轉，2023下半年僅能算是弱勢復甦，消費者不但節衣縮食，也欠缺好的理由把手上的裝置換成新的。

不過，2023年12月中旬，各PC品牌大廠隨著英特爾Core Ultra處理器的問世，第一時間推出AI PC搶市，初期各品牌推出的新機總計就高達230款，隨著2024年1月9日美國消費性電子大展（CES）開展，被視為全球AI PC的處女秀登場，而新科技衍生而來的新機種，正是消費者更換手上筆電的「好理由」。

其次，2020年初新冠疫情爆發以來，因居家工作、遠距教學的因素，曾一度引爆PC購買潮，當時各大PC品牌業者庫存賣的速度遠比不上消費者採購的速度，從未聽聞過的PC缺貨潮，在當時成為不可思議的事實，更意外帶動供應鏈的一波榮景。時至今日，三年過去了，市場換機的需求已逐漸浮現，只是不景氣讓換機時程遞延，此時AI PC的出現，勢將成為企業與消費者的換機誘因。

什麼是AI PC？

那麼，到底什麼是AI PC？又能替消費者做些什麼事情？法人指出，如果就硬體來看，AI PC必須是要能運行生成式AI的裝置，基本配備除了CPU之外，圖形處理器（GPU）與神經網路處理器（NPU）亦不可或缺。12月底英特爾推出的新款Core Ultra處理器，之所以標榜為AI處理器平台，就是因為他在這一款晶片中，不僅內建了CPU與GPU，更整合了一個可用於推論加速的AI引擎NPU，以提高新款處理器對生成式AI的處理能力。

其次，在網際網路時代，PC大量運用了雲端運算，以減輕裝置端的運算負荷，更讓PC、手機等裝置輕薄短小、便於手持；如今AI PC的崛起，裝置本身對於生成式AI的處理能力是一大重點，不必事事上雲，除了減少對網路的依賴，也能加快處理速度，更能提升資訊安全，這就是所謂的「邊緣運算」；而隨著科技進步，半導體先進製程快速發展，讓消費者在裝置算力的大幅提升之下，同時可以擁有輕薄短小的裝置，彼此毫不違和。

在軟體方面，大舉投資ChatGPT母公司OpenAI的微軟（Microsoft）在生成式AI領域中搶得先機，2023年5月正式推出AI助理Windows Copilot，之後更推出企業版本，首度實現PC的生成式AI應用，讓電腦不只可以聊天、問問題，更可以一聲令下控制電腦的各項功能。

據了解，AI PC在硬體端，隨著Core Ultra問世，AI Ready的筆電新機問世，將在美國CES展大放光芒，微軟在2024下半年推出新版作業系統Windows 12，AI助理Copilot屆時也將有新版本推出，可望進一步推升PC換機潮，而微軟表定2025年10月前終止對Windows 10的支援，也將加速AI PC在市場的滲透率。