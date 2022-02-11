下游電子廠「滿血復活」 伺服器、工業電腦、板卡大旱後雲霓至

【文／王宜弘】

新冠疫情引爆居家上班（WFH）、遠距教學風潮，PC市場需求意外井噴，展現從所未有的活力，成長性早已停滯的全球PC銷售量，在2020年居然飆出雙位數的年增率，以超過13％的幅度，將全球PC出貨量一舉突破三億台大關。

市場原以為，隨著疫苗問世，疫情可望逐漸降溫，2021年PC市場成長將大幅趨緩，不料，即便歐美逐漸解封，但居家上班趨勢仍未減緩，且東南亞疫情隨後延燒，封城鎖國效應不但衝擊科技供應鏈的產出，且當地的遠距商機也持續攀升，造成2021年PC市場的成長率更勝2020年，即便在缺料缺櫃的情況嚴峻之下，根據IDC下修後的評估數字仍有逾14％的水準（原預估2021年PC成長逾18％）。

PC需求看回不回

因此，即便缺料、缺櫃遲未緩解，甚至一顆成熟製程的IC零件交期長達一年以上，價格也數以十倍計的飛漲，但各家PC大廠各顯神通，盡可能降低衝擊，並陸續調漲產品售價以反應成本上升，2021年台灣PC業者仍然賺了個滿盆滿缽，業績續創新高，而且還有不少訂單，要遞延到2022年。

像是宏碁2021年前三季EPS高達2.88元，成長超過一倍，華碩以43.74元，較2020年也有約一倍的成長率，除了筆電還有雲端伺服器的廣達，前三季每股稅後賺了6.32元，年增率46％，仁寶則有2.17元，成長也將近一倍。

不過，儘管營收獲利看回不回，並持續大成長，但好成績似乎並未反應到股價上，PC類股本益比普遍低於10倍。例如宏碁2021年預估每股盈餘上探四元，但股價不到30元，華碩則有機會挑戰60元，股價卻長時間徘徊在350～370元之間，本益比只有六倍多；廣達可賺8～9元，國曆封關日才漲至95元，仁寶超過3元，股價低於25元。

遞延效應 2022年看旺

造成此一現象的主因，在於市場擔憂遠距商機退燒，PC需求下滑，不利於2022年相關業者的營運。其中，Chromebook需求自2021年第三季起顯著下滑，衝擊惠普（HP）、宏碁、華碩等品牌商以及代工廠廣達相關產品的出貨表現，消費筆電需求在同時間也面臨降溫。

然隨著歐美解封，企業辦公場域重啟，遞延需求讓商用筆電市場遞補上來，穩住整體筆電市場的銷售表現。尤其，貫穿2021全年的IC零件缺貨效應，讓全球的筆電市場通路庫存水位仍然偏低，業者訂單遠大於供給，到了下半年仍未改變，宏碁董事長陳俊聖曾以「hand to mouth」來形容零件隨到即出的產線緊張狀態。

儘管市場雜音大，包括市調機構與法人單位都看衰2022年的PC市況，認為在連續兩年的雙位數成長之後，2022年將出現個位數的衰退；不過，相較市場的悲觀，業者卻展現出完全相反的樂觀態度，華碩在2021下半年兩次的財報法說會中對2022年市況均不看淡，在11月法說會中，盱衡市場庫存水位、在手訂單以及缺料狀況，加上Windows 11上市所引發的換機效應，直言第四季訂單仍有二到三成將遞延到2022年首季，而通路庫存水位也還有三成尚未被滿足，因此，評估2022年PC全球出貨仍可持穩在2021年的3.5億台高峰水準。

而產品結構上，過去以消費PC為強項的國內雙A品牌，因應商用市場的起飛，均積極強化商用筆電的布局。華碩指出，在基期偏低之下，預計商用筆電將成為2022年很大的成長動能，增幅可望優於市場平均一到兩成，輔以台筆電品牌相對具優勢的電競筆電持續成長的趨勢，設下2022年出貨雙位數成長目標。宏碁亦認為，缺料塞港影響下，第四季的筆電缺口仍長達一個季度，對2022年整體筆電市況亦不看淡。

相較於市場與業界對2022年PC市況截然不同的看法，伺服器市場2022年的展望倒是相當一致，多家研調機構評估2022年全球伺服器市場的成長率約落在5％到7％之間，優於2021年低個位數的增幅，這與2021年缺料造成的出貨遞延效應有關，同時疫情下，人類生活新常態促使企業加速數位轉型的腳步，以及AIoT、5G等新科技的發展趨勢帶動雲端、邊緣運算等基礎建設需求大增。