Mini LED扮演顯示技術要角 高階TV、IT產品滲透率拉升

【文／巫彩蓮】

一如外界預期，2021年蘋果iPad Pro採用自行開發處理器M1，同時導入Mini LED（次毫米發光二極體）背光技術，接著年底發表兩款MacBook筆電新機也是搭載Mini LED；無獨有偶，全球TV市場霸主─三星將以三款8K搭載這項技術的新機搶攻高階TV市場，可以預見2022年Mini LED成為高階顯示器「亮」點所在。

技術瓶頸的突破，「LCD（液晶顯示器）＋Mini LED背光」顯示效果在對比、解析度，乃至於製造成本，足以與OLED（有機發光二極體）匹敵，確立兩者在高階顯示技術共主的地位，從蘋果產品iPhone、iPad Pro先後導入OLED、Mini LED背光，就可以看得出來這樣的發展脈絡。

Mini LED背光技術信賴度佳

就技術的發展歷程，OLED開發較早，它是透過多層有機發光薄膜結構達到自發光，隨著使用時間愈長，有機發光材料會自然衰減，進而導致螢幕殘影、烙燒的現象，手機螢幕尺寸較小，功能性升級、汰換率快，使用年限普遍較短，上述技術限制容易被忽略。

OLED面板龍頭廠三星為了擴大供應面向，將OLED導入NB中尺寸IT相關產品，蘋果也是其爭取供應的對象；儘管蘋果IT產品已經採用了Mini LED背光，三星的動作、蘋果嘗試性導入OLED的傳言不脛而走，然而，IT電子產品使用年限比手機來得長，長期性技術信賴度成為Mini LED勝出的關鍵。

2022年蘋果推出平板電腦、NB新品確定以Mini LED背光為主流，市場評估，2021、22年蘋果Mini LED顯示器出貨預估量分別為550～650萬台，以及1300～1500萬台，呈現倍數成長。

蘋果在IT產品線導入Mini LED的燈塔效應，點亮富采投控的營運表現，Mini LED產品於2021年中大量出貨，營收比重急速攀高到二成多，加上占營收比重三～四成高階紅光產能滿載，毛利率逐季攀升，第二季順利轉盈，前三季毛利率21.19％，稅後淨利17.36億元，每股盈餘2.56元。

2022年蘋果擴大Mini LED產品線滲透率，其他品牌廠磨刀霍霍加入戰場，高階應用將進入起飛期，具有技術專利，能夠供應高品質、良率高Mini LED晶粒廠有限的前提下，富采仍為蘋果Mini LED供應鏈當中，能夠占有供應先機者。

目前富采Mini LED換算四吋、年產能100萬片，由於Mini LED背光晶粒用量相較傳統背光，約有10倍以上的成長，以蘋果iPad Pro為例，Mini LED顆數用量超過10000顆，而MacBook Pro兩種尺寸背光源所採用量落在8000～11000顆，為滿足需求面高度成長，新一波擴產計畫首先從生產效率、良率著手，2021年第四季到2022年第一季會增加兩成產能，其餘三成則是透過擴產來達成，供應層面有NB、Monitor，甚至到60～80吋大尺寸TV，亦有部分晶粒出貨給韓廠。

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