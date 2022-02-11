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現實+虛擬 元宇宙來臨 科技業下一個黃金十年

聯合新聞網 / 財訊快報

【文／劉居全】

元宇宙（Metaverse）一詞最早出現在1992年的科幻小說《Snow Crash》，概念類似於科幻電影《一級玩家》（Ready Player One）情節，強調人們可透過VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）等頭戴式裝置，經由網際網路進入虛擬世界，以虛擬化身在虛擬世界中生活，並隨意轉換角色在現實與虛擬世界中。

國際大廠紛投入元宇宙世界

儘管元宇宙的概念在1992年的小說中就已提出，甚至宏達電在2016年就推出VR相關裝置，不過元宇宙真正引起全球市場密切關注應該是從2021年才開始。受到新冠肺炎疫情帶動虛擬世界互動增溫，加上Facebook改名為Meta，以及包括Apple、Microsoft、Nvidia、Google等國際大廠紛紛表態將進軍元宇宙；Nvidia執行長黃仁勳表示，元宇宙是透過物聯網（IoT）、人工智慧（AI）、數位分身等工具將虛實世界整合，當戴上VR/AR裝置或手機就可即時操作遠方工具，同時預估元宇宙經濟規模，最後將大過於實體世界。而外傳Apple最快2022年推出兼具AR和VR功能的MR（Mixed Reality，混合實境）頭戴式裝置。在國際大廠紛紛投入元宇宙當領頭羊下，元宇宙可望成為帶領科技業下一個黃金十年的產業。

根據TrendForce預估，2021年全球虛擬實境應用內容市場規模將達21.6億美元，至2025年將達83.1億美元，年複合成長率為40％。不過，TrendForce強調，目前虛擬世界內容建構需投入長時間與高成本，若以營利角度為考量，多數廠商仍處於觀望階段。根據Bloomberg Intelligence分析，預估到2024年，全球元宇宙市場規模將高達8000億美元。

元宇宙生態圈包含了入口的各類平台應用如遊戲、社交媒體、影音及電商等；終端設備的硬體如AR/VR裝置；以及核心技術及基礎建設如晶片、AI、5G、雲端運算、IoT、區塊鏈及3D技術等；隨著VR/AR裝置發展逐漸成熟，沉浸式體驗需求提升，而5G網路提升提供高速度和低延遲的通訊基礎、高效能運算（HPC）更帶來效能強大的運算系統，使得AI技術可以施展、區塊鏈技術讓虛擬世界的商業交易更加熱絡。

從2020年底起全球受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，使得居家上班、遠距教學的趨勢興起，生活消費更從線下轉為線上，加上虛擬演唱會及網路社交活動，都帶動2021年元宇宙題材興起。

半導體、硬體代工、零組件可留意

法人指出，隨著Meta、Nvidia等國際大廠積極投入元宇宙領域，同時積極建構VR/AR穿戴裝置、5G基礎建設、雲端計算、AI晶片、社交或遊戲平台、加密貨幣（區塊鏈技術）等軟硬體，組合更完整的元宇宙生態系下，元宇宙概念可實現度越來越高；隨著實體世界與虛擬世界逐漸融合，可能衍生出各種全新商機，充滿想像空間。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《財訊快報理財年鑑》第2201期；訂閱財訊快報季刊電子版

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