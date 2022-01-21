5G、低軌衛星邁大步 供應鏈出貨加溫 催動寬頻升級

【文／何美如】

自駕車、人工智慧終於不再是口號！5G的高速率、低延遲、大連結的特性，實現智慧工廠、智慧交通、企業專網，以及無人機巡檢等應用，讓許多的創意從不可能變為可能，應用無所不在。頻寬需求變大帶動網路規格升級，「速度的提升」以及「達到零死角的全面覆蓋」已經成為網通產業的兩大課題。

網路已成人類生存基本要素，各國政府不只是努力鋪馬路，更重要是鋪設網路、架設基地台，為了加速部署5G，美國2019年在偏鄉投入204億美元，2021年底拜登政府更簽署基建法案，要用650億美元改善寬頻網路部署，英國也祭出50億英鎊改善網路基礎設施。

實現全網路最後一哩路

不過，固網寬頻從被動式光纖網路（PON）到固定無線接入（FWA），全球人口覆蓋極致只能達到60％，山上、海上、南北極等約40％是覆蓋不到的，而寬頻網路讓網路可以無遠弗屆，可望是未來10年解決全球寬頻、物聯網覆蓋的最有效方法，低軌道衛星更被視為實現全網路的最後一哩路。

通訊衛星簡單來說，就是把大樓屋頂上基地台移到外太空，訊號覆蓋更大，可以傳到世界各角落。衛星可分為三種高度，一、同步衛星：主要用於電視轉播、氣象雲圖；二、中軌衛星：主要用於衛星定位、導航使用；三、低軌衛星：主要是對於物聯網、網路通訊補強。根據市調機構調查，低軌道衛星市場持續上升，2025年將達43.6億美元，年複合成長率16.9％。

低軌道衛星不只是5G的互補，而是5G的一部分，第三代合作夥伴計畫（3GPP）近期首度發布，將於2022年Release 17凍結版本，首度納入非地面波（Non-terrestrial Network; NTN）通訊，作為3GPP標準一部分，對於原本各自獨立的行動通訊與衛星通訊產業，都將是非常重要的里程碑，未來不僅偏遠地區可應用，就連基地台建設不易的地方都可以是解決方案，2022年全球衛星市場產值將有望提升。

全球低軌道衛星主要有四大營運商，馬斯克（Elon Musk）主導的SpaceX進度最快，衛星群部署已近1800顆，近期將針對全球終端用戶正式提供連網服務。OneWeb目標2022年商轉，Telesat規劃2023年初步商轉，亞馬遜（Amazon）主導的Kuiper規劃2025～26年初步商轉，其他如韓國、英國、加拿大、中國也皆有發展計畫。外界預計，2025年整體成長達最高，2026年衛星總量達最高峰。

根據美國衛星產業協會（SIA）的資料，2019年全球衛星產業規模達2707億美元，地面接收設備、衛星服務占比分別為48％及45％，衛星製造、衛星發射服務占比則僅占5％及2％，預估2022年成長達約5500億美元，2027年更將成長達8200億美元左右。

供應鏈陸續送樣出貨

台廠已打入SpaceX、OneWeb、Kuiper等國際低軌衛星業者供應鏈，主要用於衛星地面站、地面終端收發（User Terminal），涵蓋晶片、無線通訊模組、電源供應器、散熱、連接器、PCB、路由器等，包括同欣電、新復興、昇貿、金寶、昇達科、台揚、啟碁、仲琦、璟德等。

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第202201期》