雲海掀浪 霧商機也瀰漫

分享 facebook 【文／王宜弘】

2019年台灣資本市場最重要的IPO（首次公開募股）之一，緯穎絕對名列其中。它是PC代工大廠緯創旗下的雲端伺服器子公司，專攻白牌資料中心市場，其成功的產品開發設計以及市場定位，獲得臉書（Facebook）與微軟（Microsoft）兩大網路巨擘青睞，成為其雲端伺服器的主力供應商，也讓白牌伺服器市場由原本以廣達獨大的局面，變成兩強競爭的態勢。

緯穎掛牌 雲裡淘金

有別於廣達在內部發展白牌市場，緯穎是緯創在伺服器品牌之外，因應白牌市場的發展而分割獨立的子公司，因純以研發、行銷與業務為導向，產能由緯創集團支援，因此股本在上市前僅逾14億元，具輕薄短小的優勢，加上帶工帶料的接單形態以及母集團的財務支援，使其營業額快速衝破千億大關，2018年每股稅後盈餘從前一年的逾11元，一舉跳升到逾38元，爆發力強大，興櫃參考價因此一路飆漲，最高攻破600元大關，榮登興櫃股王寶座，難怪2019年3月上市之前，就已成為市場高度關注與追捧的標的。

分享 facebook

如果說，廣達在董事長林百里的帶領下，成功把這家台灣科技領域中旗艦級的航空母艦從原本的筆記型電腦產業轉向新藍海，創立了白牌伺服器的商業模式，整個顛覆了既有的伺服器生態系（Eco System），那麼緯穎的出現，則是讓資本市場真正明白這個新商機所能創造出的想像空間有多大，尤其在經過資本操作之後。不過，緯穎的營運在2018年經過一輪猛攻之下，於業績高峰時掛牌上市，掛牌時正好面臨客戶消化庫存的階段，使其後續業績不如預期，也造成股價向下修正，並一度面臨300元大關保衛戰，較之前興櫃參考價最高時等於是腰斬。直到2019年11月，緯穎的營收累計仍以1454億元，同比下滑11.33％，所幸靠著記憶體價格下滑拉抬毛利率，前三季稅後盈餘仍以42.2億元，幾乎持平前一年同期的43億元，但因為上市後股本增加到17.5億元，使其前三季每股稅後盈餘以25.18元低於前一年的29.62元，表現仍堪稱亮眼。

在2020年1月初，緯穎的股價一度達722元創掛牌新天價，較之前掛牌後低點300.5元，又大漲了超過一倍。重新獲得外資追捧的緯穎，其背後的產業面原因在於，隨著2019年主要客戶庫存調整告一段落，釋單動能重回成長軌跡，加上新客戶亞馬遜（Amazon）自2019年底開始出貨，以及二線資料中心與企業用戶訂單的成長，讓外資圈對緯穎2020年的成長重拾信心。而直到2019年底，外資持股緯穎的比例才剛過18％，意味著後續加碼的空間仍然很大，尤其緯穎才剛被列入MSCI全球標準指數成分股之內。

法人預估，緯穎2020年營收可望突破2000億元大關，同比成長逾兩成，獲利可望上探4.5個股本，再創歷史新高紀錄。

除了緯穎本身的發展前景轉佳之外，更深層的產業因素在於，隨著各國5G陸續商轉，AI人工智慧、大數據的應用可預見的將快速推升雲端市場的需求量，甚至到了第二階段，當各項工商業以及智慧城市物聯網（IoT）的應用加速落地，衍生出霧（Fog Computing）運算、邊緣運算（Edge Computing）龐大需求，都將成為全球科技產業強勁的動能，同時推升出防駭、防毒的資安市場商機。

雲端、邊緣運算商機大

根據DIGITIMES Research報告指出，在經過2019年的庫存調整之後，加上企業持續數位轉型以及AI應用發酵，雲端業者積極推動混合雲，因此預估2020年全球伺服器產業的出貨量可望成長5％左右，2019～24年全球伺服器出貨量的年複合成長率將達6.5％；此外，根據國際研調機構Gartner的報告亦顯示，到2020年，全球雲端安全市場的規模將達90億美元，人工智慧在網路安全領域的應用比例，則將從10％成長到40％；至於物聯網與AI的落地要靠分散式架構的邊緣運算，分擔雲端資料中心的工作，並達到低延遲的效果，工研院IEK就指出，至2020年，全球邊緣運算市場規模將從2017年的80億美元增加至133億美元，年平均成長率為10.7％，成長趨勢明朗。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 財訊快報理財年鑑 》第202001期；訂閱 財訊快報季刊電子版 】

財訊快報理財年鑑第202001期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：NAND有望轉為賣方市埸



◎老謝開講：2020可能是大震盪年代



◎台股錢線：美國持續加碼台灣



◎國際情勢：三件大事貫穿美股一整年



◎重要資訊：精選潛力股



【最新活動看板】



