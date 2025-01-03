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觀察站／垃圾場問題 陳光復連任最大隱憂

聯合報／ 本報記者王昭月
澎湖縣長陳光復。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣陳光復回鍋執政，加碼主攻福利建設，財政管理表現曾獲前總統蔡英文形容像「魔術師」一般，不過藍營認為他的「福利島」政策優於基礎建設，無法讓澎湖未來的發展可長可久。

陳光復曾任高雄市議員、國策顧問、立委等職，2001年遵從父親遺願返回澎湖家鄉服務，蹲點10多年經歷2屆縣長選舉及1屆立委選舉失利，2014年終於擊敗國民黨對手當選第17屆澎湖縣長，但4年後連任鎩羽，2022年獲民進黨徵召再戰搶回政權，屢敗屢戰意志堅強。

當選兩屆澎湖縣長，陳光復均延續福利政策理念，0歲到100歲縣民從小到老可享奶粉、尿布、營養午餐、就學交通、生育、假牙安裝等各式福利補助，皆大歡喜，陳光復也因此贏得極高名望。不過藍營認為，他的施政方針「重福利，輕基礎建設」，財務配置傾斜，地方重大建設光想仰賴中央助力，存在極大風險。

有藍營民代直言陳光復常常不待議會同意就逕行宣布福利政策，把議會視若縣府「議事處」，削弱監督力道，正因為推行的都是與人民福祉有關，議員縱使擔心財政負擔，也不好正面阻擋，被動式「同意」，挨盡悶棍，顯見府會關係暗潮洶湧。

澎湖縣議長陳毓仁也認為，澎湖資源有限，包括漁港、道路、海洋清淤及監視系統等基礎建設均待完成，經費花用不應本末倒置。

眼下澎湖縣最困擾的應是紅羅垃圾掩埋場問題，澎湖因未興設焚化爐，全縣垃圾長年靠年限將屆的紅羅垃圾場就地掩埋。

但近2年來這座垃圾場一連發生3次大火，去年12月9日更燒毀場內13輛垃圾車，嚴重影響垃圾清運。縣長陳光復剩餘2年任期，若未能順利解決這項「拖後腿」的棘手問題，連任之路恐也將滿布荊棘。

澎湖縣 立委選舉 陳光復

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