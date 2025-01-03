聽新聞
0:00 / 0:00

陳光復錢花刀口 澎湖債務歸零

聯合報／ 記者王昭月／專訪
澎湖縣長陳光復（右）兩年前重返執政，全力推動福利建設並積極減債，17億元公共債務全部清零，縣府團隊引以為豪。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復（右）兩年前重返執政，全力推動福利建設並積極減債，17億元公共債務全部清零，縣府團隊引以為豪。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣陳光復就任兩年來，全力推動福利建設並積極減債，17億元公共債務全部清零，今年在遠見雜誌施政滿意度調查拿下4.5顆星佳績，年滿70歲的他依然充滿從政熱誠，2年後不排除再拚連任。

陳光復2022年重返執政，這一任在基礎建設、產業扶持、財政管理、醫療照顧、社會福利、觀光文化等面向多管齊下，展現建構幸福家園雄心。

他接受專訪時表示，施政兩年最引以為豪的莫過於公共債務歸零，縣府透過嚴謹財政管理，把錢花在刀口上，不僅將17億元債務還光光，福利建設不減反增。

陳光復說，澎湖是離島，但0歲到100歲縣民都受到福利照顧。65歲以上長輩1年3節共可獲1萬5千元敬老金；過去生育津貼，1至4胎依序補助3萬、5萬、7萬、7萬，今年起增加到4萬、6萬、8萬、8萬。

此外，2歲以下1年補助3萬6千元奶粉、尿布，國中小營養午餐全部免費，旅外大學生每年補助1萬元機票，鼓勵返鄉探視家人。長輩全口假牙補助5萬元，半口2.5萬元，全縣已有1385人換好假牙，餘400多人還在治療中。公費疫苗也惠及各年齡層，並與治癌中心合作建立綠色轉診通道，減少癌症患者就醫等待的時間與交通成本。

澎湖離島資源限縮，縣府如何推動福利政策？陳光復分享財務規畫心法，指澎湖縣重大建設均向中央爭取經費，並爭取調降自籌款比例，才有餘裕衝福利建設。另在永續發展上，縣府也與中興大學合力推動藍碳、綠碳等計畫，為澎湖碳匯發展創造可能性。

債務還清後，剩餘2年任期的施政重心將放在漁港疏濬、建置浮動碼頭及重要路段觀光設施。

澎湖大小碼頭67座，潮差大恐影響漁民上、下岸安全，縣府將會積極改善，焚化爐興建案也在快馬加鞭中，「我如果做得好，相信兩年後鄉親也不捨得縣府團隊換手」。

債務 澎湖縣 陳光復

延伸閱讀

中油澎湖營業處長上任 期勉做好四安讓人心安

澎湖縣縣政府升旗慶祝2025年元旦 陳光復：祝國運院昌隆

澎湖元旦升旗慢跑 陳光復：打造澎湖為幸福城市

影／澎湖跨海大橋「大行軍」 逆風推動冬季觀光旅遊

相關新聞

陳光復錢花刀口 澎湖債務歸零

澎湖縣長陳光復就任兩年來，全力推動福利建設並積極減債，17億元公共債務全部清零，今年在遠見雜誌施政滿意度調查拿下4.5顆...

觀察站／垃圾場問題 陳光復連任最大隱憂

澎湖縣長陳光復回鍋執政，加碼主攻福利建設，財政管理表現曾獲前總統蔡英文形容像「魔術師」一般，不過藍營認為他的「福利島」政...

盧秀燕施政…藍白肯定重大建設、改善空汙 綠批城鄉差距仍在

台中市長盧秀燕施政滿意度高，多項民調名列前茅。國民黨、民眾黨議員認為，盧兌現重大建設開工、完工承諾，公園、公托、空汙改善...

觀察站／專心市政 盧秀燕面對挑戰可守可攻

台中市長盧秀燕施政滿意度高，藍營基層由她挑戰賴清德總統已成高度共識。但盧市長任期還有2年，外有民進黨虎視眈眈，內要克服國...

盧秀燕政見開花結果 續推大巨蛋、捷運網

台中市去年奪下經濟日報幸福城市調查第一，市長盧秀燕說，市民幸福感、光榮感提升，代表施政開花結果，她的政見已提前兌現，包括...

守護施政成果 盧秀燕：更專心市政

台中市長盧秀燕執政六年，施政滿意度高，不僅是「藍營一姐」，更被看好挑戰2028大選。她接受本報專訪說：「不要幫我找工作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。