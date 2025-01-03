陳光復錢花刀口 澎湖債務歸零

澎湖縣長陳光復就任兩年來，全力推動福利建設並積極減債，17億元公共債務全部清零，今年在遠見雜誌施政滿意度調查拿下4.5顆星佳績，年滿70歲的他依然充滿從政熱誠，2年後不排除再拚連任。

陳光復2022年重返執政，這一任在基礎建設、產業扶持、財政管理、醫療照顧、社會福利、觀光文化等面向多管齊下，展現建構幸福家園雄心。

他接受專訪時表示，施政兩年最引以為豪的莫過於公共債務歸零，縣府透過嚴謹財政管理，把錢花在刀口上，不僅將17億元債務還光光，福利建設不減反增。

陳光復說，澎湖是離島，但0歲到100歲縣民都受到福利照顧。65歲以上長輩1年3節共可獲1萬5千元敬老金；過去生育津貼，1至4胎依序補助3萬、5萬、7萬、7萬，今年起增加到4萬、6萬、8萬、8萬。

此外，2歲以下1年補助3萬6千元奶粉、尿布，國中小營養午餐全部免費，旅外大學生每年補助1萬元機票，鼓勵返鄉探視家人。長輩全口假牙補助5萬元，半口2.5萬元，全縣已有1385人換好假牙，餘400多人還在治療中。公費疫苗也惠及各年齡層，並與治癌中心合作建立綠色轉診通道，減少癌症患者就醫等待的時間與交通成本。

澎湖離島資源限縮，縣府如何推動福利政策？陳光復分享財務規畫心法，指澎湖縣重大建設均向中央爭取經費，並爭取調降自籌款比例，才有餘裕衝福利建設。另在永續發展上，縣府也與中興大學合力推動藍碳、綠碳等計畫，為澎湖碳匯發展創造可能性。

債務還清後，剩餘2年任期的施政重心將放在漁港疏濬、建置浮動碼頭及重要路段觀光設施。

澎湖大小碼頭67座，潮差大恐影響漁民上、下岸安全，縣府將會積極改善，焚化爐興建案也在快馬加鞭中，「我如果做得好，相信兩年後鄉親也不捨得縣府團隊換手」。

商品推薦