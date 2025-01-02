盧秀燕施政…藍白肯定重大建設、改善空汙 綠批城鄉差距仍在

台中市長盧秀燕施政滿意度高，多項民調名列前茅。國民黨、民眾黨議員認為，盧兌現重大建設開工、完工承諾，公園、公托、空汙改善等市民有感；民進黨、無黨籍議員則指盧撒幣宣傳個人形象，建設延續前朝，改善城鄉差距不足。

國民黨議員李中說，盧秀燕推動重大建設，例如捷運綠線通車、台中巨蛋動工等，另外中市公托倍增、美樂地公園新增202座、興建學校禮堂、社區活動中心等，另空汙改善有成，都讓市民肯定。

民眾黨議員江和樹表示，以大里為例，盧在公園、人行道建設讓人有感，但學校霸凌案、「狼」教練案調查不清楚，市民會擔心；盧應把捷運路網規畫好，例如大平霧紫線應加速推動。

民進黨議員黃守達說，盧施政六年，遇到重大爭議就閃躲，民眾沒有印象，自然減少負評；盧延續前朝公共建設、中央前瞻建設，讓人有記憶的政策，則是抽獎送現金的台中購物節，凸顯大撒幣討好市民的性格。

民進黨議員王立任認為，盧秀燕民調雖高，原縣區缺乏建設，城鄉差距仍在，應落實民生、基礎建設，別在放煙火上拉高個人滿意度。

無黨籍市議員吳佩芸說，盧秀燕沒連任壓力，改革力道仍不足，每年以台中購物節、鍋烤節為名，花公帑宣傳個人形象，對基層需求很小氣，例如消防員嚴重超勤，消防局卻不願意完整編列加班費預算。

商品推薦