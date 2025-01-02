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盧秀燕政見開花結果 續推大巨蛋、捷運網

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中市長盧秀燕接受聯合報專訪時表示，創造市民光榮，加速推動城市發展是她剩餘任期最重要的任務。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕接受聯合報專訪時表示，創造市民光榮，加速推動城市發展是她剩餘任期最重要的任務。記者黃仲裕／攝影

台中市去年奪下經濟日報幸福城市調查第一，市長盧秀燕說，市民幸福感、光榮感提升，代表施政開花結果，她的政見已提前兌現，包括興建社宅一萬戶、東豐快速道路復工等。

談到剩下兩年市長任期，盧說，要為台中規畫超級大巨蛋、推動捷運路線評估，讓台中發展得更快。

盧秀燕說，執政六年，重大建設多已提前達標，北屯洲際社宅去年底動工，她已達成任內社宅開辦一萬戶目標，她剛上任時，台中市只有400戶，上屆完成5000戶，現在完工、動工的已達一萬戶；過去動工又停工的東豐快速道路，在她任內復工，最後一標公老坪隧道也開工了，雖比當初多花一倍預算、約200億元，攸關山城重要交通路線。

她也恢復老人健保補助，推動雙十公車、YouBike設站達1400站，而且前30分鐘免費，透過免費誘因來減少汽機車，也降低空汙，又能促進市民健康。

盧強調，她的政見提前達標，剩下兩年有餘裕幫城市規畫，可容納1.5萬人的台中巨蛋已經動工，她去新加坡考察，看到國際巨星泰勒絲開演唱會，能吸引國際旅客專程去聽，「興建3萬至5萬人的大巨蛋，此其時矣」。

12強賽再掀全台棒球熱，盧秀燕拋出要蓋大巨蛋，但她說，市府早已籌備一、兩年，不是現在才規畫，土地面積要10至15公頃，素地避免拆遷問題，還要交通方便，要讓民間有投資意願，近期會公布方案招商引資。

中捷綠線在盧任內營運，藍線今年終於開工，後續還有橘線、紫線、紅線等規畫中。盧秀燕說，蓋1條捷運規畫要10年、動工興建再10年，她希望其他路線可行性評估流程盡量跑完，「這樣後面的市長比較輕鬆，一直開工動工就好」。

大巨蛋 盧秀燕 社宅

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