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觀察站／專心市政 盧秀燕面對挑戰可守可攻

聯合報／ 本報記者陳秋雲
盧秀燕還有2年任期，在內外夾攻下，「專心市政」成為盧的防護盾。記者黃仲裕／攝影
盧秀燕還有2年任期，在內外夾攻下，「專心市政」成為盧的防護盾。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕施政滿意度高，藍營基層由她挑戰賴清德總統已成高度共識。但盧市長任期還有2年，外有民進黨虎視眈眈，內要克服國民黨山頭林立，加上2026市長得交棒藍營，面對各種挑戰，盧氏心法「專心市政」不僅是防護盾，更是攻城劍。

盧秀燕打破台中市長連任魔咒，兩次市長選舉大贏對手，任期剩兩年，不僅提前兌現政見，台中巨蛋剛動工，就規畫超級大巨蛋，捷運藍線今年將開工，她又喊話要把後續路線評估盡力完成，讓下屆市長好做事。

剛落幕的議會定期會，綠營議員常批評盧「不要只想著選總統」；不過，去年底盧團隊在四項媒體民調摘下六第一，拿下最幸福城城市，創中市升格以來第一次。

各界看好她挑戰2028，盧秀燕在專訪表示，未來兩年更專心市政，但也兩度表明，立委歷練讓她對國家大事很熟悉。從盧近期表現，去年訪星、美，今年預計出訪日本，多次在國政議題喊話賴總統；中國大陸軍演時，更呼籲兩岸領導人發揮智慧，在重要議題上表態，層次已不再限於地方首長。

盧的「媽媽市長」形象深入人心，她是藍營縣市首長間領頭羊，尤其首長多人向她請益，或跟進盧的市政政策；年輕立委也常諮詢盧秀燕，請益國政議題；國家大事輿論也必定詢問盧的想法，盧秀燕2028挑戰賴清德，在藍營已形成共識。

盧秀燕聲勢崛起，外有民進黨虎視眈眈，從捷運規畫審查到各項建設補助，都沒好過；對內國民黨山頭林立，今年黨主席改選，攸關2028誰掌兵符，勢必有一番內鬥。

盧還有2年任期，在內外夾攻下，「專心市政」成為盧的防護盾，避免政治紛擾提早引爆，這張牌也是進攻兵器，盧秀燕前6年的市政成績，任期最後要守住，推動大巨蛋、加速捷運評估規畫，有助於2026交棒藍營參選人。

捷運 盧秀燕

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