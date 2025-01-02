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守護施政成果 盧秀燕：更專心市政

聯合報／ 記者陳秋雲趙容萱游振昇陳宏睿／台中報導
台中市長盧秀燕接受聯合報專訪時表示，創造市民光榮，加速推動城市發展，是她剩餘任期最重要的任務。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕接受聯合報專訪時表示，創造市民光榮，加速推動城市發展，是她剩餘任期最重要的任務。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕執政六年，施政滿意度高，不僅是「藍營一姐」，更被看好挑戰2028大選。她接受本報專訪說：「不要幫我找工作，我還在工作中」，未來兩年會更專心市政。對於勸進選國民黨主席聲浪，她說，「既然承諾市民就要專心。」

盧秀燕表示，眼前要把市政工作做好，但因立委任內長期在財政、國防外交委員會，「對國家大事我很熟悉」。

盧秀燕被看好代表國民黨參選下屆總統，明年黨主席選舉，是否投入備受關注。盧說，市長連任後，就有人勸進選總統，還幫忙連署，議員也拱她參選，但她公開說「媽媽會留在家」；她還有兩年任期，要把市政做好就要專心，「當媽媽就像媽媽」，未來兩年會更專心市政。

擔任市長前，盧秀燕曾是六連霸立委。她說，在立法院長期待在財政、國防外交委員會，都擔任主席，對於中央政府總預算很清楚，對國家大事都很熟悉；「我的本領沒有很大」，要戰戰兢兢把市政做好，守護過去六年的施政成果。

盧秀燕執政六年，中央都是民進黨執政。盧說，她當市長「一路在野」，與中央互動的確辛苦；前總統蔡英文很溫和，但部會首長意識型態很強烈，賴清德總統團隊也是；她不奢求特別關愛，只要平等就好。

盧秀燕以前瞻預算為例，「台中市只有高雄的零頭」，她說，捷運藍線因政治因素，「在我任內審了多久」，工程費還多付100億元，「我還是咬著牙要去蓋」，不要再跟中央糾纏，免得拖下去原物料又上漲了，今年就要動工。

不過，盧秀燕說，環境部去年底公布PM2.5平均濃度未達標五縣市，台中未列入不及格榜單，2024年台中平均濃度13.9微克，代表六年來堅持改善有效；台灣有能源問題，想要空氣好就要堅持，不能因為中央就妥協。

針對萊豬問題，盧秀燕說，校園午餐禁止萊豬，因為要保護兒童，中央撤銷中市自治條例後，她沒有妥協，堅持行政救濟，對於健康、食安議題，永遠要站在人民那邊，要強烈捍衛。

盧秀燕是台中市升格後，唯一連任的市長。她表示，台中市非常不好選，市民寬容很願意給機會，但不好好做就會被淘汰，市民要求實質建設，也重視價值觀，市長也是藍綠都有，現在檯面上的人選，都是有歷練的政治人物，要看市民的選擇。

PM2.5 價值觀 環境部 盧秀燕 萊豬 蔡英文 賴清德

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