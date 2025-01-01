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施政2周年專訪／是否拚連任不鬆口 王忠銘：不一定非我不可

聯合報／ 記者蔡家蓁李成蔭王慧瑛／連江即時報導
連江縣長王忠銘重視人才永續，透過菁英培訓計畫，培訓一批「實習局長」。記者林俊良／攝影
連江縣長王忠銘重視人才永續，透過菁英培訓計畫，培訓一批「實習局長」。記者林俊良／攝影

對是否拚連任，連江縣長王忠銘遲未鬆口，強調「上任第一天就在找好人才，不一定非我選不可」，常告訴團隊「選不選是我的事，做事勿以我為念」，他強調，連任不是現在要思考的事，重點是把這一任做好，若要顧慮拚連任，就會有所求、綁手綁腳，不允許團隊以縣長要連任，作為不執行業務的藉口。

談施政2年成績，王忠銘說，他不自己評分，交給百姓來評，選舉時提出33項政見，已完成7、8成，人才永續是他很重視的事，也是打底的工程，馬祖的希望就在人才，常對同仁說「開會簡單，決策才難」，已培訓一批「實習局長」，透過菁英培訓計畫，養成更多有行政能力的強棒，幫助人事新陳代謝，也對現任局長有警惕「後面有人虎視眈眈，不能鬆懈」。

王忠銘說，他不用小內閣稱呼團隊，這些都是為國家做事人才，之前有人質疑他為何培養從本島來的人，他不認同這個想法，「沒有內人、外人，只有會做事的人」。

「我是全連江最老公務員，我都68歲了，看起來面目可憎」王忠銘自我解嘲，他說縣府一級主管平均56歲，菁英培訓均齡45歲，世代交替迫在眉睫。他常告訴同仁「一個觀念、一個態度」，目標要正確不要有偏差，拿出把事情做好態度，最怕沒熱忱。

王忠銘和前縣長劉增應是馬祖高中同班同學，劉卸任後，回歸家醫科醫師本業，王忠銘透露，兩人常聊天、討論公共議題，同窗默契及情誼深厚。

「個性決定命運，有人喜歡你，自然也會有人不喜歡你」王忠銘說，他是獨子，急著要養家，高中畢業就先出社會，從臨時人員做起，事務官生涯一路在連江服務，過程中跌宕起伏，幾度轉調參議，並非人生勝利組。

「我個性很倔，參政是個意外」王忠銘說，他當事務官40年，局長、秘書長、副縣長期間一路扮黑臉，對團隊要求很嚴，堅信有紀律才有效率，從政原本不在人生規畫中，2022年參選縣長時，昔日同僚紛紛站到對手陣營，「處境像是被同仁拋棄」，自知沒有同鄉、同業、同學、同年、同事「五同關係」當奧援，他利用下班時間走基層博感情，搶台灣人、年輕人的票，挾高人氣殺出重圍。

連江縣長王忠銘談城市治理充滿自信，卻對是否拚連任態度保留。記者林俊良／攝影
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王忠銘 馬祖

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