施政2周年專訪／新財劃法連江從7億元增為33億元 王忠銘：沒樂觀本錢
連江縣被視為新版財劃法的大贏家，帳面數據指連江縣從原本7億元增為33億元，成長幅度達358.4%，增幅全國之冠，有人酸「馬祖人口少，預算可能多到用不完」。縣長王忠銘接受本報專訪時，一度繃著臉說，家家有本難念的經，外行人看熱鬧、內行人看門道，新版財劃法對馬祖未必有利，沒有樂觀本錢。
財劃法修法過程吵得沸沸揚揚，幾家歡樂幾家愁，王忠銘說，以2023年為例，連將統籌分配款加上一般性補助款、計畫專案、計畫補助款、自籌財源，5項加起來，歲入有56億元。馬祖自籌財源1年僅4億，56億中僅占8.3%，經濟命脈仰賴中央專案補助經費，以往財劃法計算基準對離島不公平，憂心新版會縮減中央專案補助，就怕有連動影響，顧此失彼。
邁入2025年，王忠銘說，期許今年是連江交通、觀光大躍進的一年。等了20年，2024年11月馬祖南竿－高雄包機直飛啟動，王忠銘形容，見證那一刻簡直熱淚盈眶，包機計畫持續到元旦假期，緊接著今年5月，馬高之間每周有1至2趟固定航班，王直說，兩岸存在不穩定性、國際客源待努力，馬高航線讓連江、高雄都受惠，南高屏人口超過500萬，「還擔心這條航線養不活嗎？」
王忠銘說，松山、台中飛馬祖市場穩定，今年5月之後加入高雄，北中南都打通了，不只對馬祖觀光搶高端客源有利，也是照顧往返兩地工作者，高雄在馬祖當兵有862人，加上警職、教職、海巡等，整體至少1500人，從高雄到松山搭機，交通奔波至少4小時，馬高飛行時間70分鐘，花費、時間都省了，回家的路更近，人才就會願意留下來。
王忠銘笑稱，促成馬高航線是藍綠難得有共識的議題，高雄多位綠委樂見其成，民進黨執政的高雄市政府也補助100萬支持包機。
連江縣議員曹丞君、曹以標肯定王忠銘作風務實，施政展現執行力，期許馬高航線能為馬祖注入商機、活水，搭配縣府更多創新作為，加大拚觀光能量。
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