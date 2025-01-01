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施政2周年專訪／翻轉連江 王忠銘喊出：一條船、一家新廠

聯合報／ 記者蔡家蓁李成蔭王慧瑛／連江即時報導
連江縣長王忠銘說，期盼馬祖酒廠再開一家新廠提高產量，布局大陸白酒市場，如此一來，馬祖自籌財源就夠了。 記者林俊良／攝影
連江縣長王忠銘說，期盼馬祖酒廠再開一家新廠提高產量，布局大陸白酒市場，如此一來，馬祖自籌財源就夠了。 記者林俊良／攝影

聊起連江治理藍圖，縣長王忠銘明確點出，「一條船、一家新廠，馬祖未來才運轉得開」，期待馬祖能再有一艘新新台馬輪提升交通能量，馬祖酒廠也需要再開一家新廠提高產量，布局大陸白酒市場，如此一來，馬祖自籌財源就夠了。

王忠銘說，當地兩大產業是酒廠、觀光，觀光才能藏富於民，要吸引喜歡深度、生態旅遊者，觀光客自然分流，也要開拓高端客源。因馬祖承載力有限，遊客過多會破壞寧靜及資源永續， 目前一年遊客25萬至30萬人次，35萬至40萬人次是最理想狀態，「老百姓有生意，旅客到馬祖也舒適」。

5200噸新台馬輪2023年4月啟航，航行基隆至馬祖，每天對開1航次。王忠銘說，新台馬輪口碑不錯，台馬之星狀況相對差，希望台馬之星能賣掉，再添購一艘7000噸準郵輪級「新新台馬輪」，每年4至6月霧季，飛機無法疏運，新台馬輪、新新台馬輪能補位，交通調節才會順暢。

談起南北竿機場規畫，王忠銘說，馬祖小，不見得需要2座機場，主張將北竿機場跑道從1150公尺延伸為1500公尺，讓北竿機場成為門面，南竿機場改為綜合開發區，也能有更大發展性，透過南北竿大橋串連，馬祖就能活起來。

「一條船、一家新廠，馬祖未來才運轉得開」，王忠銘說，期待馬祖能再有一艘新新台馬輪提升交通能量，馬祖酒廠再開一家新廠提高產量，布局大陸白酒市場，如此一來，馬祖自籌財源就夠了。

馬祖設籍1萬3900多人，常住7500人，人口雖少，但王忠銘說「馬祖年輕人對家鄉的認同感奇高無比」，113連江出生率是全國最高，加上公托零排隊、社宅普及、失業率低，讓年輕人願意留鄉發展。目前生育補助是「258」，第一胎2萬、第二胎5萬、第三胎8萬，他希望下一步提升為「369」，資源投資在年輕人身上。

連江縣民平均餘命87歲，因為落實健檢等預防醫學，翻轉馬祖人胃癌、肝癌高盛行率，近年被稱為「忘齡之島」。王忠銘透露，賴總統曾當面問他「把縣立醫院改為部立醫院，縣長支持嗎？」他當面向總統表達反對態度，他認為，這會影響醫病關係，縣立醫院有許多醫生回鄉服務，人親土親，醫生、病患連結深。縣立醫院決策、溝通快，馬祖人後送機制也很健全。王強調，不支持部立醫院從縣立醫院改制，若是多蓋一家部立醫院他會贊成。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

連江縣長王忠銘說，當地兩大產業是酒廠、觀光，發展觀光才能藏富於民。記者林俊良／攝影
連江縣長王忠銘說，當地兩大產業是酒廠、觀光，發展觀光才能藏富於民。記者林俊良／攝影
5200噸新台馬輪2023年4月啟航，航行基隆至馬祖，每天對開1航次。記者蔡家蓁／攝影
5200噸新台馬輪2023年4月啟航，航行基隆至馬祖，每天對開1航次。記者蔡家蓁／攝影

機場 王忠銘 馬祖

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