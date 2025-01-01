馬祖新發展 王忠銘要1條船、1新廠

等了20年，今年5月起，馬祖、高雄之間每周即將有固定航班，連江縣長王忠銘說，兩岸存在不穩定性、國際客源待努力，馬高航線讓連江、高雄都受惠，南高屏人口逾500萬，「還擔心這條航線養不活嗎？」

松山、台中飛馬祖市場穩定，5月之後加入高雄，北中南都打通。王忠銘說，不只對馬祖觀光有利，也是照顧往返兩地工作者，高雄在馬祖當兵有862人，加上警職、教職、海巡，整體至少1500人，高雄到松山搭機交通奔波要4小時，馬高飛行時間70分鐘，花費、時間省了，回家的路更近，人才就願意留下。

財劃法吵得沸沸揚揚，帳面上連江縣從原本7億元增為33億元，增幅358.4%，王忠銘卻繃著臉說，家家有本難念的經，新版財劃法對馬祖未必有利，沒樂觀本錢。

王說，以112年為例，連江統籌分配款加一般性補助款、計畫專案、計畫補助款、自籌財源，5項加起來歲入56億元。馬祖自籌財源1年僅4億，仰賴中央專案補助經費，以往計算基準對離島不公平，憂新版將縮減中央專案補助，顧此失彼。

是否尋求連任遲未鬆口，王強調「不一定非我不可」，常告訴團隊「選不選是我的事，做事勿以我為念」，連任不是現在要思考的事，重點是把這一任做好，若要顧慮拚連任，會有所求、綁手綁腳，不允許團隊以縣長要連任，作為不執行業務藉口。

談施政成績，王忠銘說，他不自己評分，交給百姓來評，選舉提出33項政見，完成7、8成，重視人才永續，已培訓一批「實習局長」，透過菁英培訓計畫助人事新陳代謝，也對現任局長有警惕「後面有人虎視眈眈，不能鬆懈」。

當地兩大產業是酒廠、觀光，王忠銘說，觀光能藏富於民，環境承載力有限，遊客過多破壞寧靜及資源永續，目前一年遊客25萬至30萬人次，35萬至40萬人次是最理想狀態，「老百姓有生意，旅客也舒適」。

5200噸新台馬輪2023年4月啟航，基隆、馬祖每天對開1航次。王說，新台馬輪口碑不錯，台馬之星狀況相對差，希望添購一艘7000噸準郵輪級「新新台馬輪」，每年4至6月霧季，飛機無法疏運，新台馬輪、新新台馬輪能補位。

對南北竿機場規畫，王忠銘說，馬祖不見得需要2座機場，主張將北竿機場跑道從1150公尺延伸為1500公尺，讓北竿機場成為門面，南竿機場改為綜合開發區，透過南北竿大橋串連，馬祖就能活起來。

「一條船、一家新廠，馬祖未來才運轉得開」王說，期待有一艘新新台馬輪提升交通能量，馬祖酒廠再開一家新廠拉高產量，布局大陸白酒市場。

縣議員曹丞君、曹以標肯定王忠銘施政務實作風，有執行力，期許縣府祭出更多創新作為拚觀光。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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