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土地正義缺一角 國土法上路輸給政治攻防

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觀察站／40年事務官當家 王忠銘拚為邊陲添資源

聯合報／ 本報記者蔡家蓁李成蔭王慧瑛

國境之北馬祖地理位置離台灣相對遙遠，卻是兩岸交流最前沿，站在北竿，天氣晴朗可望見大陸福州，但兩岸關係就像當地詭譎多變島嶼氣候，在夾縫中生存馬祖人感受深刻。如何在既有基礎上創新局，除靠地方自立自強，也需要中央更多關愛眼神。

馬祖一向不是鎂光燈焦點，躍上媒體版面機會不多，縣長王忠銘主政後，積極走出去和更多縣市交朋友，也結合立委、議長等力量，費心和中央政府、對岸打交道，要讓馬祖化邊緣為資源。

王忠銘與前縣長劉增應是高中同窗，也是政治路上親密戰友，縣政一棒接一棒推進。王忠銘當了40年事務官，治軍嚴謹，65歲才經歷人生第一場選舉，是政壇新人卻不是新手，馬祖的困境、優勢與機會，他了然於胸。

馬祖四鄉五島，設籍1萬3千多人，人口比本島一個里還小，卻有獨特魅力與民情。馬祖經歷長達36年戰地政務，直到1993年，封閉島嶼第一次進行縣長民選，迎來政治解放時代，馬祖民主自治比台灣本島慢30多年。

王專訪強調「年輕人對家鄉的認同感奇高無比」，但百姓安居樂業條件，不能光靠認同感支撐，交通、生計、就學、就醫等需求，都是百姓日常一環。

以往外界對馬祖印象不外乎是坑道、藍眼淚、高粱酒，近年形象逐漸從「戰地馬祖」轉型為「文化馬祖」，主打生態、深度旅遊，瞄準高端客源，也訓練導遊、領隊人才，希望提升旅遊質感及軟實力。

近期財劃法修正，外界以為連江縣是大贏家，王忠銘卻說「沒有樂觀本錢」，工廠、公司少，一年自有財源僅4億，建設仰賴中央專案補助經費臂助。

王忠銘講出馬祖人迫切需要「一艘新船、一家新廠」，對外交通易受天候影響，馬祖3日遊滯留變5日遊不是新聞，馬祖人渴望交通平權；再添一家新酒廠能加大產能，擴大自有財源。王忠銘一席話點出治理藍圖，回應百姓心聲，也是說給中央聽。

王忠銘 馬祖

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