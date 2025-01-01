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觀察站／楊文科化解涉貪疑雲 爭50年公務生涯歷史定位

聯合報／ 本報記者郭政芬

新竹縣長楊文科上周四在點火啟用的新竹縣焚化爐前，舉行就職6周年記者會，見證竹縣建設的重要時刻，隔天旋即因為「竹北天坑案」出庭，走入法院爭取清白。楊文科推動重大建設，逐步開花結果，剩下2年任期，得化解涉貪疑雲，強化工安等，爭半世紀公務生涯的歷史定位。

楊文科對新竹縣發展了然於胸，任期推動「五支箭」政策逐一落實，AI智慧園區4大廠商陸續進駐、竹科三期和台知園區也正在推進、BOO焚化爐試營運，另為解決交通瓶頸推動「十大交通建設」，有7案獲中央核定補助經費、2案動工，展現「新竹優先」務實態度。

地方評價楊文科處事風格沉穩、施政四平八穩，雖然任內推動生命紀念園區遭遇民意反彈，爾後改弦更張以「就近治喪」取代，有效化解民怨。另方面，新竹縣因產業、人口蓬勃發展，面臨高中學校不足，楊文科魄力拍板設新校、蓋教室，「中央不做的，我們來做」，平息民眾擔憂。

然而，「竹北天坑案」如影隨形，楊文科去年7月被控圖利建商遭起訴，他多次澄清，擔任公職以來一向坦蕩、知法守法，無徇私舞弊及施壓，二度出庭強調「希望司法還我清白」。

楊的貪汙、清廉尚待法院釐清，「天坑」周邊居民關切的莫過於建築結構安全，預售屋承購戶也憂心權益不保；縣府站在監督立場，更要嚴加把關建商達成復工要件，才許放行。

此舉除了能自證清白，同時贏回民眾的信任，若能成功化解大眾疑慮，楊文科不僅為50年的公務生涯畫上圓滿句點，也能替接棒的國民黨黨籍縣長參選人鋪路，鞏固藍營在地方的重要版圖。

天坑 新竹 楊文科

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