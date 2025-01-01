楊文科5箭逐步踏實 為竹縣定基礎

新竹縣長楊文科就職六周年，新竹縣焚化爐去年12月26日點火試營運，不必再委託外縣市去化，可逐年改善新竹垃圾問題。楊文科說，當年他提出「五支箭」藍圖，外界不看好，尤其焚化爐、生命紀念園區等嫌惡設施，地方反彈大，他堅持推動後，已逐漸獲得支持。

攤開楊文科的「五支箭」，AI智慧園區4家大廠逐步啟用營運，竹科三期計畫搭上中央桃竹苗大矽谷方案持續推進，十大交通建設陸續開展，台1線替代道路去年10月動工，可望成為大新竹經濟、文化、產業等交通要道。

楊文科接受專訪表示，希望任內能完成都市計畫變更，讓竹科三期、台知園區的農地變成產創用地，後續徵收與開發程序，交給下任縣長接力完成。

立法院修正財劃法，依照新版規畫，新竹縣可多分配到185億元。楊文科說，優先執行五大高中計畫，其次用於十大交通建設，預計償還長短期債務60億元；因涉及到中央統籌分配款、一般型和計畫型補助等，實際增加多少？還需與中央合理討論。

「造福鄉親非常重要！」楊文科表示，他2026年卸任時，正好是公務生涯50年，期待下任首長能為竹縣「定基礎」造福民眾，而非放眼政治或辦活動，推動醫療、教育、產業、交通是重中之重。

國民黨籍議員吳旭智表示，肯定楊文科施政，解決學校不足，落成AI智慧園區等，盼多與民意溝通，也多接觸新科技，讓新竹縣成為AI科技領頭羊；財劃法修正後，新增預算應妥善規畫，強化大眾運輸，改善福利、教育等。

民進黨議員蔡蕥鍹則說，竹縣負債約63億元，縣府應先還債，善用財源興建高中、完成重大交通建設。民眾黨議員林碩彥認為，五支箭陸續實現，也解決教育問題，大新竹交通問題大，增加預算應優先使用於改善交通建設。

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