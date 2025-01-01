翁章梁帶嘉義轉型 不忘農業根
嘉義縣長翁章梁上任滿6年，隨著嘉義科學園區動土、台積電要設廠等，再提升嘉縣為「農工科技大縣」，也不忘農業是嘉縣的根，要打造智慧科技農業；他直言，很多重大建設在任內無法看到開花結果，但相信能改變嘉縣既有產業結構。
翁章梁回憶，「勇敢轉型，創新嘉義」是首次參選時的口號，嘉縣長期發展農業，就業機會不足、人口外流，轉型發展是嘉義人的共同期待，銘記初衷，推動產業園區、科學園區，在台積電宣布設廠後，「看見大家眼中充滿自信，就是我最大的成就」。
翁章梁說，推動嘉義科學園區、馬稠後智慧園區、中埔公館產業園區、水上南靖產業園區、布袋水產加值園區，無人機國家隊也落腳嘉縣，將打造民雄航太園區、亞創中心二館、義竹大型無人機測試場；科技業高薪有望帶動消費發展，目前吸引大型Outlet進駐高鐵特區。
嘉縣有7萬多公頃農地，翁章梁認為，「農業是嘉義人的根，不能忘記」，每年編列1億元農業發展基金，協助發展智慧科技農業，讓更多青壯農穩定從農，還以「農為國本」理念設立國本學堂、攜手226家業者成立嘉義優鮮品牌。
「我只是播種的人」，翁章梁直言，嘉縣很多重大建設可能到下一任才看得到開花結果，但相信這些建設能夠改變嘉縣既有產業結構。
嘉縣土地廣、各鄉鎮問題不盡相同，翁章梁指出，首任起辦基層座談會，針對18鄉鎮共259個村里實施村里大調查，收到7783項疑難雜症，統計近5千項可行案件，花4年全都改善，例如整理社區荒廢籃球場，另將長照覆蓋率從35%提升至74%，讓長者就近獲得服務。
翁章梁屢獲評比為五星縣長，前途備受看好，他說「我不會想這麼遠，先把這一步做好」。
國民黨縣議員詹琬蓁說，希望縣府能廣納不同黨派的建議，讓施政更貼近民意，進一步提升嘉縣的競爭力與宜居性；民進黨議員黃啟豪表示，鄉親對於翁章梁施政普遍感到滿意，尤其社區照顧關懷據點的普及，讓子女出外打拚沒有後顧之憂，也期待有更多工作機會讓年輕人回流。
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