快訊

土地正義缺一角 國土法上路輸給政治攻防

苗栗三灣8.9度 吳德榮：今明零星雨 下周強烈冷氣團降10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

翁章梁帶嘉義轉型 不忘農業根

聯合報／ 記者黃于凡魯永明林伯驊／專訪
嘉義縣長翁章梁上任6周年，表示相信相關建設能夠改變嘉義縣既有產業結構。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁上任6周年，表示相信相關建設能夠改變嘉義縣既有產業結構。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長翁章梁上任滿6年，隨著嘉義科學園區動土、台積電要設廠等，再提升嘉縣為「農工科技大縣」，也不忘農業是嘉縣的根，要打造智慧科技農業；他直言，很多重大建設在任內無法看到開花結果，但相信能改變嘉縣既有產業結構。

翁章梁回憶，「勇敢轉型，創新嘉義」是首次參選時的口號，嘉縣長期發展農業，就業機會不足、人口外流，轉型發展是嘉義人的共同期待，銘記初衷，推動產業園區、科學園區，在台積電宣布設廠後，「看見大家眼中充滿自信，就是我最大的成就」。

翁章梁說，推動嘉義科學園區、馬稠後智慧園區、中埔公館產業園區、水上南靖產業園區、布袋水產加值園區，無人機國家隊也落腳嘉縣，將打造民雄航太園區、亞創中心二館、義竹大型無人機測試場；科技業高薪有望帶動消費發展，目前吸引大型Outlet進駐高鐵特區。

嘉縣有7萬多公頃農地，翁章梁認為，「農業是嘉義人的根，不能忘記」，每年編列1億元農業發展基金，協助發展智慧科技農業，讓更多青壯農穩定從農，還以「農為國本」理念設立國本學堂、攜手226家業者成立嘉義優鮮品牌。

「我只是播種的人」，翁章梁直言，嘉縣很多重大建設可能到下一任才看得到開花結果，但相信這些建設能夠改變嘉縣既有產業結構。

嘉縣土地廣、各鄉鎮問題不盡相同，翁章梁指出，首任起辦基層座談會，針對18鄉鎮共259個村里實施村里大調查，收到7783項疑難雜症，統計近5千項可行案件，花4年全都改善，例如整理社區荒廢籃球場，另將長照覆蓋率從35%提升至74%，讓長者就近獲得服務。

翁章梁屢獲評比為五星縣長，前途備受看好，他說「我不會想這麼遠，先把這一步做好」。

國民黨縣議員詹琬蓁說，希望縣府能廣納不同黨派的建議，讓施政更貼近民意，進一步提升嘉縣的競爭力與宜居性；民進黨議員黃啟豪表示，鄉親對於翁章梁施政普遍感到滿意，尤其社區照顧關懷據點的普及，讓子女出外打拚沒有後顧之憂，也期待有更多工作機會讓年輕人回流。

嘉義 科學 翁章梁

延伸閱讀

嘉縣12學子技藝發光勇奪金手獎 縣府頒12萬獎助學金

嘉義文化獎頒獎 表彰4人奉獻文化藝術

亞洲無人機AI創新中心 翁章梁：規劃二館招更多業者

財劃法三讀通過 翁章梁：不完整討論過程、存在不少變數

相關新聞

觀察站／從政倒吃甘蔗 翁章梁翻轉窮困農業縣

翁章梁從政早年一路坎坷，直到嘉縣長擁綠營中央、地方完全執政優勢，翻轉窮困農業縣，創高民調也成政治明星，有如倒吃甘蔗，2年...

翁章梁帶嘉義轉型 不忘農業根

嘉義縣長翁章梁上任滿6年，隨著嘉義科學園區動土、台積電要設廠等，再提升嘉縣為「農工科技大縣」，也不忘農業是嘉縣的根，要打...

楊文科5箭逐步踏實 為竹縣定基礎

新竹縣長楊文科就職六周年，新竹縣焚化爐去年12月26日點火試營運，不必再委託外縣市去化，可逐年改善新竹垃圾問題。楊文科說...

觀察站／楊文科化解涉貪疑雲 爭50年公務生涯歷史定位

新竹縣長楊文科上周四在點火啟用的新竹縣焚化爐前，舉行就職6周年記者會，見證竹縣建設的重要時刻，隔天旋即因為「竹北天坑案」...

觀察站／40年事務官當家 王忠銘拚為邊陲添資源

國境之北馬祖地理位置離台灣相對遙遠，卻是兩岸交流最前沿，站在北竿，天氣晴朗可望見大陸福州，但兩岸關係就像當地詭譎多變島嶼...

馬祖新發展 王忠銘要1條船、1新廠

等了20年，今年5月起，馬祖、高雄之間每周即將有固定航班，連江縣長王忠銘說，兩岸存在不穩定性、國際客源待努力，馬高航線讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。