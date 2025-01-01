觀察站／從政倒吃甘蔗 翁章梁翻轉窮困農業縣

翁章梁從政早年一路坎坷，直到嘉縣長擁綠營中央、地方完全執政優勢，翻轉窮困農業縣，創高民調也成政治明星，有如倒吃甘蔗，2年後的前途看好，也讓綠營有政績當延續執政的底氣，但在地山頭的競合、黨內地方與中央共識，成牽動政局關鍵。

翁章梁曾經參選嘉縣義竹鄉長、台南國代皆落選，與林佳龍、鄭文燦、陳其邁等野百合世代要角相比，從政不是勝利組。

支持者勉勵他「大隻雞慢啼（喻大器晚成）」，後續成前總統蔡英文的嫡系人馬，獲欽點北上歷練農委會副主委，地方當時就傳「義竹將出縣長了」，接棒前縣長陳明文、張花冠，綠營在嘉縣執政逾20年。

翁章梁初次當選就職即與縣府團隊約法三章「堅持清廉不貪汙、堅守工作本分、堅信團結嘉義轉型一定成功」，而原本知名度聲量不高、民調不被看好，以村里大調查解決民瘼，每周一下午固定召開「高峰會」跨局處合作及討論決議，能傾聽基層心聲並檢討改進，多次獲評比五星級縣長。

不過，面對嘉縣老化比例全國最高、青壯人口外流，不同黨籍議員批嘉縣家戶可支配所得全國倒數第2、受僱人員平均報酬全國倒數第1，房價漲幅全國第1，如何實質翻轉家鄉「老苦窮」產業結構，是剩餘任期一大考驗。

嘉義縣長期派系政治大於政黨政治，翁章梁以非派系中人當選，讓政治氛圍起變化，檯面上雖未見明顯接班人，泛英系擁有的影響力仍不容小覷，包括立委蔡易餘、議長張明達都有支持呼聲競逐2026嘉縣長一役，前立委陳明文的兒子陳冠廷本屆成功選上接棒，也是政壇明日之星，翁章梁若能展現運籌帷幄，將添自己仕途的含金量。

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