即時短評／最後2年關鍵成績 「侯侯做代誌」如何端出更多亮點與新意？
揮別2024敗選挫折，侯友宜重回市政崗位，面對綠營議員拷問，一如既往信手拈來，讓人感受到「對市政專業的侯市長回來了！」進入後侯友宜時代，外界仍對他保有期待，侯團隊必須展現有感施政，關鍵2年成績單，影響2026藍營能否守住新北灘頭堡。
侯友宜是刑警出身，沒有政治世家背景，平凡是他有別於其他直轄市長的特質，施政更接地氣。從警界轉入政壇，經歷8年新北副市長、6年新北市長歷練，已服務新北14年，足跡踏遍新北每一吋土地，侯在行動治理場合，能一一喊出里長名字，足見他經營基層的工夫。
新北有404萬人口，規模是六都之首，也是北北基桃領頭羊，占舉足輕重地位，回顧2022年新北市長一役，當時侯友宜拚連任，大勝對手林佳龍45萬票，29區全勝。
2024總統大選，侯友宜挑戰總統大位敗北，連本命區也輸，在新北得票落後賴蕭配8萬4261票，說明民意如流水，選民自主性愈來愈高。
今年初大選首嘗敗戰，選後媒體關注熱度不如往昔，但曾經在全國征戰的壓力測試，讓侯對市政議題看得更深層、人性看得更透徹，但侯友宜用人偏好事務官，今年8、9月小內閣微幅調整，整體仍被質疑開創性不足，如何在「侯侯做代誌」穩健風格外，端出更多亮點與新意，是侯團隊要設法補強的學分，更要懂得強化政策論述，才能打動市民的心。
國民黨已在新北執政19年，到2026年市長改選時，藍軍在這個全台最大直轄市主政逾20年，面對綠軍、白營虎視眈眈，如何提升城市競爭力、展現有感政績；如何帶領藍軍固守城池，穩穩地交接給下一棒，都是後侯友宜時代難以迴避的考驗，一旦交棒失利，恐成為藍營罪人，也等於被選民否定執政多年成績。
跳脫藍綠思維，其實多數市民在乎的是「做得好不好，而非做得久不久」，市民感受才是最真實的滿意度民調。
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