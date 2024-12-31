快訊

別只記得跨年…沒繳「1費用」 過了今天最高恐噴3000元

強吻鍾沛君…朱學恒強制猥褻判刑11月 入獄前再判賠35萬元

微軟Windows 11瘋狂跳促銷通知！官方回應「那不是廣告」1方法全關閉

即時短評／最後2年關鍵成績 「侯侯做代誌」如何端出更多亮點與新意？

聯合報／ 記者葉德正李成蔭王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）主政滿6年，今年12月25日主持市政會議時與副市長劉和然（左一）、朱惕之（右一）、新聞局長李利貞（右二）彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（左二）主政滿6年，今年12月25日主持市政會議時與副市長劉和然（左一）、朱惕之（右一）、新聞局長李利貞（右二）彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影

揮別2024敗選挫折，侯友宜重回市政崗位，面對綠營議員拷問，一如既往信手拈來，讓人感受到「對市政專業的侯市長回來了！」進入後侯友宜時代，外界仍對他保有期待，侯團隊必須展現有感施政，關鍵2年成績單，影響2026藍營能否守住新北灘頭堡。

侯友宜是刑警出身，沒有政治世家背景，平凡是他有別於其他直轄市長的特質，施政更接地氣。從警界轉入政壇，經歷8年新北副市長、6年新北市長歷練，已服務新北14年，足跡踏遍新北每一吋土地，侯在行動治理場合，能一一喊出里長名字，足見他經營基層的工夫。

新北有404萬人口，規模是六都之首，也是北北基桃領頭羊，占舉足輕重地位，回顧2022年新北市長一役，當時侯友宜拚連任，大勝對手林佳龍45萬票，29區全勝。

2024總統大選，侯友宜挑戰總統大位敗北，連本命區也輸，在新北得票落後賴蕭配8萬4261票，說明民意如流水，選民自主性愈來愈高。

今年初大選首嘗敗戰，選後媒體關注熱度不如往昔，但曾經在全國征戰的壓力測試，讓侯對市政議題看得更深層、人性看得更透徹，但侯友宜用人偏好事務官，今年8、9月小內閣微幅調整，整體仍被質疑開創性不足，如何在「侯侯做代誌」穩健風格外，端出更多亮點與新意，是侯團隊要設法補強的學分，更要懂得強化政策論述，才能打動市民的心。

國民黨已在新北執政19年，到2026年市長改選時，藍軍在這個全台最大直轄市主政逾20年，面對綠軍、白營虎視眈眈，如何提升城市競爭力、展現有感政績；如何帶領藍軍固守城池，穩穩地交接給下一棒，都是後侯友宜時代難以迴避的考驗，一旦交棒失利，恐成為藍營罪人，也等於被選民否定執政多年成績。

跳脫藍綠思維，其實多數市民在乎的是「做得好不好，而非做得久不久」，市民感受才是最真實的滿意度民調。

新北市長侯友宜主政6年，加上8年副市長資歷，已服務新北14年，對市政大小事相當嫻熟。記者蘇健忠／攝影
新北市長侯友宜主政6年，加上8年副市長資歷，已服務新北14年，對市政大小事相當嫻熟。記者蘇健忠／攝影
新北市長侯友宜（右）今年12月25日主持市政會議，與副市長劉和然（左）彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（右）今年12月25日主持市政會議，與副市長劉和然（左）彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（左）今年12月25日主持市政會議，會議中勉勵局處首長把握這2年時間做好市政，右為副市長劉和然。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（左）今年12月25日主持市政會議，會議中勉勵局處首長把握這2年時間做好市政，右為副市長劉和然。記者潘俊宏／攝影

侯友宜

延伸閱讀

65歲排富免健保費踩煞車 侯友宜：政策都要各層面討論

專訪／五股垃圾山下一步 洪水平原解禁 侯盼中央助攻

專訪／談接班 侯友宜：誰出線、誰當選 由眾人決定

新北萬里區野柳特產街 全新面貌亮相

相關新聞

即時短評／最後2年關鍵成績 「侯侯做代誌」如何端出更多亮點與新意？

揮別2024敗選挫折，侯友宜重回市政崗位，面對綠營議員拷問，一如既往信手拈來，讓人感受到「對市政專業的侯市長回來了！」進...

專訪／新北大巨蛋落腳何處？侯友宜：會確保可行性

台北大巨蛋成功，加上12強棒球賽奪冠，再掀大巨蛋熱潮，新北市長侯友宜喊出的「新北大巨蛋」落腳何處，明年將確定選址。侯友宜...

專訪／五股垃圾山下一步 洪水平原解禁 侯盼中央助攻

新北市長侯友宜整治五股垃圾山、新泰塭仔圳堪稱任內亮點政績，但要解決五股地區洪水平原管制，仍有段路要走。侯友宜強調，除雙北...

專訪／任期最後兩年拚建設 侯友宜：直球對決往前走

新北市長侯友宜上任滿6年，歷經總統大選挫敗後回歸市政，透過小內閣改組與專注民生政策「加倍奉還」，近期滿意度回升。對於剩下...

專訪／三環六線漸實現 新北將擁150座車站邁國際水平

三環三線過去曾被視為「笑話」，近年不僅陸續實現，新北市長侯友宜更加碼到三環六線，串連北北基桃生活圈。侯友宜接受本報專訪表...

專訪／談接班 侯友宜：誰出線、誰當選 由眾人決定

談到2026選舉，新北市長侯友宜接受本報專訪時先是大笑「哈哈」，他強調，很感謝大家對新北市的關心，距離選舉還有好一段時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。