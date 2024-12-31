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專訪／新北大巨蛋落腳何處？侯友宜：會確保可行性

聯合報／ 葉德正李成蔭王慧瑛／專訪
新北市長侯友宜表示，大巨蛋會廣泛討論，確保可行性。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜表示，大巨蛋會廣泛討論，確保可行性。記者潘俊宏／攝影

台北大巨蛋成功，加上12強棒球賽奪冠，再掀大巨蛋熱潮，新北市長侯友宜喊出的「新北大巨蛋」落腳何處，明年將確定選址。侯友宜接受本報專訪時強調，新北市正在積極尋找適合的腹地，以多功能、多元的

運動場館為方向，體育局也參考國外案例，針對適地性及規畫方案廣泛討論，確保計畫的可行性。

新北市長侯友宜在上次議會會期透露，新北已經展開大巨蛋選地，其中樹林大柑園與樹林防洪三期整開區「還算理想」，獎落樹林機會大。

侯友宜說，運動風氣愈來愈興盛，為實現市民和球迷擁有一座大型體育場館的夢想，新北市正在積極尋找適合的腹地，以多功能、多元的運動場館為方向，讓新北市除了現有的 16個國民運動中心、2個水上運動中心及多座運動聚點外，還能擁有一座巨蛋概念的室內場地。

侯友宜說，未來，體育局也參考國外案例，針對適地性及規畫方案廣泛討論，確保計畫的可行性。

新北市體育局指出，新北大巨蛋面積需求約6-8公頃，主要參考對象除了台北大巨蛋，還包括東京巨蛋、北海道札幌巨蛋、九州福岡巨蛋，以室內棒球場為規畫設計，座位數會依照需求調整。明年上半年會確定選址，後續配合都市計畫展開。

理想地點之一樹林防洪三期，位於樹林區東側、沿大漢溪樹林堤防內側沿線土地，範圍內將設有捷運LG14站(板樹體育館旁)，亦緊鄰城林橋、浮洲橋，計畫面積約為124.8公頃。

而樹林大柑園地區都市計畫範圍，北側及西側臨大漢溪，南臨台北大學社區特定區計畫、三峽都市計畫及非都市土地一般農業區，東臨三峽河，範圍橫跨樹林、三峽及鶯歌區等3個行政轄區，計畫面積共計約621公頃。

大巨蛋 運動

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