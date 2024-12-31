專訪／任期最後兩年拚建設 侯友宜：直球對決往前走

新北市長侯友宜上任滿6年，歷經總統大選挫敗後回歸市政，透過小內閣改組與專注民生政策「加倍奉還」，近期滿意度回升。對於剩下2年任期，侯直言，要實現政策目標，財源、時間是兩大挑戰，必須1天當3天用，他告訴團隊「不要猶豫、不要閃躲、直球對決」，決定了就往前走。

侯友宜接受本報專訪強調，掌握各項政策和規畫進度，是例行的、隨時都在做的工作，不是為了市長任期到哪個階段特別去盤點「因為市政推進是持續不斷的。」

侯友宜說，新北市是全台人口最多的城市，市政工作涉及範圍最廣、需求最大，無論是交通、都市更新，還是社福政策，都是事關市民切身利益的重大工，他在第一任期上任百日即提出「2030願景工程」，擘畫以板橋行政中心、新莊副都心和三重第二行政中心為三大發展軸心，平衡新北區域發展。

他告訴團隊「不要猶豫、不要閃躲、直球對決」，決定了就往前走，從政者必須對得起良心和價值。不可能每項政策都得到100%的支持，每個人都有自己的立場，但不能因為有人反對就卻步，最重要的是要做到充分溝通、廣納各界意見。

「未來兩年，中央和地方應更緊密合作，確保每一項捷運建設都能按照進度推進，為市民打造更加完善的交通網絡。」

侯友宜說，新北市有多項整體開發案，包括蘆洲南北側計畫、板橋浮洲、中和灰磘，重要長照服務建設三重銀新未來城及永和、土城、樹林、三重、新莊等五處行政園區都市計畫案，皆已提送到內政部，也多次呼籲加速排審，期盼中央能以市民利益為優先，讓建設能如期完成。

此外，第二行政中心的施工是他推動2030 願景工程中關鍵的一環，同時也是建構新北市三大軸心之一的重要工程，將改善市府服務的便利性，縮短市民與政府之間的距離，平衡溪北、溪南發展；未來預計可提供約3萬2000坪辦公空間，預計可容納 3000 名市府員工。

侯友宜說，新北市是人口最多的直轄市，擁有山海之美與繁華都市的豐富樣貌，這是大自然給的「先天優勢」 ，更要靠「後天努力」來永續經營。大家最近可能常常聽到他以蛋黃、蛋白來比喻台北市跟新北市，蛋白絕對有它的實力跟潛力，也更超值、更健康。

侯友宜說，市府將全力以赴，確保每項建設按時推進，以務實行動回應市民期待，兌現承諾。

商品推薦