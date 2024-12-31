快訊

柯文哲鬼打牆談「謎之硬碟」遭蔡壁如戳破 橘子ATM存鉅款疑星國密會鐵證

真實人生／芭蕾女伶變傳統妻子 農場8寶媽吸粉2200萬

以為是Logo！新人看到實體1物驚「真的是儲存按鈕」 資深同事見狀都哭了

專訪／五股垃圾山下一步 洪水平原解禁 侯盼中央助攻

聯合報／ 葉德正李成蔭王慧瑛／專訪
新北市長侯友宜說，洪水平原管制解禁，除了雙北合作，也期待中央給予協助。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜說，洪水平原管制解禁，除了雙北合作，也期待中央給予協助。記者潘俊宏／攝影

新北市長侯友宜整治五股垃圾山、新泰塭仔圳堪稱任內亮點政績，但要解決五股地區洪水平原管制，仍有段路要走。侯友宜強調，除雙北合作，也盼中央給予協助，水利局持續與水利署研議蘆洲垃圾山及三重舊水底垃圾場清除替代方案，也請中央協助安排都市計畫及區段徵收審查會議，市府會積極配合與會說明「相信不論地方、中央，都期待透過建設推動都市發展」。

整治五股垃圾山、新泰塭仔圳，侯友宜接受本報專訪強調，當時只有一個想法「現在不做，以後就沒人會做了。」

「我不怕得罪人」侯說，他沒選舉包袱或人情壓力，50年沉痾須剷除，且塭仔圳面積等同2.6倍信義計畫區，發展條件極佳，期間市府開上百場說明會、輔導4217家傳統工廠轉型、安置流浪犬貓，還「擲筊」請示神明遷移宮廟，一路走來不容易。

侯友宜說，五股垃圾山成功轉型夏綠地，是因為市民的期待這股動能把不可能變成可能，面對堆積如山的廢棄物，造成環安、公安、治安等相關問題「我絕不妥協」。

侯友宜說，下一步擴大五股都市計畫，以中山高速公路以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西及新五路以東所圍成的地區，計畫面積為 169.46 公頃、區段徵收面積為148.37 公頃，是北台灣中心點。

2022年內政部審議後，召開2次部都委會專案小組審議，今年11月檢送再提會資料，請內政部安排第3次專案小組，以及後續土徵小組相關作業事宜。

侯友宜說，五股都市計畫要發佈實施，必須完成五股疏左地區洪水平原解禁條件，條件包括五股疏左地區200年防洪頻率堤防興築、社子島高保護設施、蘆洲垃圾山及三重舊水底垃圾場清除，「面對問題才能解決問題」，市府從來沒有停止過腳步。

侯友宜說，目前五股疏左地區高保護堤防工程，會把原堤防防洪頻率由20年6公尺高提高為200年10公尺高，工程已經在 2022年動工，預計2025年就能完工。

當然不只新北市單方面努力，淡水河的另外一岸就是台北市的社子島，雙北維持密切聯繫，目前社子島都市計畫作業也都在內政部土徵小組審議中。

「雙北合作，也期待中央給予協助！」侯友宜說，水利局持續與水利署研議蘆洲垃圾山及三重舊水底垃圾場清除替代方案，期待完成解禁條件。也請中央協助安排擴大五股都市計畫相關都市計畫及區段徵收審查會議，新北市府會積極配合與會說明。

侯友宜 都市計畫

延伸閱讀

專訪／三環六線漸實現 新北將擁150座車站邁國際水平

專訪／談接班 侯友宜：誰出線、誰當選 由眾人決定

新北萬里區野柳特產街 全新面貌亮相

網紅揭台人領中國大陸身分證問題 侯友宜：嚴肅面對

相關新聞

2026誰戰蔣萬安?黃暐瀚看好王世堅5分析:估應有40%得票

即將邁入2025，資深媒體人黃暐瀚昨在社群直播分析2026民進黨會派誰出戰北市長蔣萬安，黃認為，他看好民進黨立委王世堅挑...

專訪／新北大巨蛋落腳何處？侯友宜：會確保可行性

台北大巨蛋成功，加上12強棒球賽奪冠，再掀大巨蛋熱潮，新北市長侯友宜喊出的「新北大巨蛋」落腳何處，明年將確定選址。侯友宜...

專訪／五股垃圾山下一步 洪水平原解禁 侯盼中央助攻

新北市長侯友宜整治五股垃圾山、新泰塭仔圳堪稱任內亮點政績，但要解決五股地區洪水平原管制，仍有段路要走。侯友宜強調，除雙北...

專訪／任期最後兩年拚建設 侯友宜：直球對決往前走

新北市長侯友宜上任滿6年，歷經總統大選挫敗後回歸市政，透過小內閣改組與專注民生政策「加倍奉還」，近期滿意度回升。對於剩下...

專訪／三環六線漸實現 新北將擁150座車站邁國際水平

三環三線過去曾被視為「笑話」，近年不僅陸續實現，新北市長侯友宜更加碼到三環六線，串連北北基桃生活圈。侯友宜接受本報專訪表...

專訪／談接班 侯友宜：誰出線、誰當選 由眾人決定

談到2026選舉，新北市長侯友宜接受本報專訪時先是大笑「哈哈」，他強調，很感謝大家對新北市的關心，距離選舉還有好一段時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。