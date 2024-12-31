專訪／五股垃圾山下一步 洪水平原解禁 侯盼中央助攻

新北市長侯友宜整治五股垃圾山、新泰塭仔圳堪稱任內亮點政績，但要解決五股地區洪水平原管制，仍有段路要走。侯友宜強調，除雙北合作，也盼中央給予協助，水利局持續與水利署研議蘆洲垃圾山及三重舊水底垃圾場清除替代方案，也請中央協助安排都市計畫及區段徵收審查會議，市府會積極配合與會說明「相信不論地方、中央，都期待透過建設推動都市發展」。

整治五股垃圾山、新泰塭仔圳，侯友宜接受本報專訪強調，當時只有一個想法「現在不做，以後就沒人會做了。」

「我不怕得罪人」侯說，他沒選舉包袱或人情壓力，50年沉痾須剷除，且塭仔圳面積等同2.6倍信義計畫區，發展條件極佳，期間市府開上百場說明會、輔導4217家傳統工廠轉型、安置流浪犬貓，還「擲筊」請示神明遷移宮廟，一路走來不容易。

侯友宜說，五股垃圾山成功轉型夏綠地，是因為市民的期待這股動能把不可能變成可能，面對堆積如山的廢棄物，造成環安、公安、治安等相關問題「我絕不妥協」。

侯友宜說，下一步擴大五股都市計畫，以中山高速公路以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西及新五路以東所圍成的地區，計畫面積為 169.46 公頃、區段徵收面積為148.37 公頃，是北台灣中心點。

2022年內政部審議後，召開2次部都委會專案小組審議，今年11月檢送再提會資料，請內政部安排第3次專案小組，以及後續土徵小組相關作業事宜。

侯友宜說，五股都市計畫要發佈實施，必須完成五股疏左地區洪水平原解禁條件，條件包括五股疏左地區200年防洪頻率堤防興築、社子島高保護設施、蘆洲垃圾山及三重舊水底垃圾場清除，「面對問題才能解決問題」，市府從來沒有停止過腳步。

侯友宜說，目前五股疏左地區高保護堤防工程，會把原堤防防洪頻率由20年6公尺高提高為200年10公尺高，工程已經在 2022年動工，預計2025年就能完工。

當然不只新北市單方面努力，淡水河的另外一岸就是台北市的社子島，雙北維持密切聯繫，目前社子島都市計畫作業也都在內政部土徵小組審議中。

「雙北合作，也期待中央給予協助！」侯友宜說，水利局持續與水利署研議蘆洲垃圾山及三重舊水底垃圾場清除替代方案，期待完成解禁條件。也請中央協助安排擴大五股都市計畫相關都市計畫及區段徵收審查會議，新北市府會積極配合與會說明。

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