專訪／三環六線漸實現 新北將擁150座車站邁國際水平

三環三線過去曾被視為「笑話」，近年不僅陸續實現，新北市長侯友宜更加碼到三環六線，串連北北基桃生活圈。侯友宜接受本報專訪表示，已通車的環狀線、淡海與安坑輕軌大幅縮短通勤時間，明年三鶯線完工、汐東線動工，新北是同時最多條捷運施工的縣市，三環六線藍圖逐步實現，屆時新北將有150座車站，邁向國際都會水平。

2010年前市長朱立倫選舉期間喊出全力實現三環三線，包括環狀線、萬大-中和-樹林線、桃園捷運機場線、新北捷運三鶯線、淡海輕軌、安坑輕軌、汐止民生線。侯友宜進一步加入五股泰山輕軌、八里輕軌與深坑輕軌3條路線計畫，改稱「三環六線」。

新北捷運局長李政安指出，在北北基桃共榮捷運生活圈策略下，新北主動扛起推動汐止東湖線、基隆捷運興建。新北也與桃園合作主辦三鶯線延伸八德規畫，及建設、營運，6月已將綜規提報中央，待政院最終核定。

此外，為解決林口龜山生活圈交通需求，與桃園共推林口與龜山輕軌路廊規畫，與北市共同推動中和光復線，將中和至公館納入新北優先路廊，正做可行性研究。

捷運建設所需經費可觀，財務及自償是中央核定計畫重要考量，李政安說，捷運經費需求依計畫核定期程有不同高峰期，提送時，已妥善規畫市府整體財政運用。

「施政要以市民生活為核心。」侯友宜說，市府的努力是放眼長遠發展，捷運建設就是一例，三鶯線明年完工，橫跨北北基的汐東線簽約、提報基捷設計工程經費後，雙北合作推民生線綜合規畫報告，再次提報交通部審議，期望中央盡速核定。

侯說，捷運建設能讓北北基桃共好，建構緊密的北台軌道生活圈，未來2年，期望在中央與地方合作下，讓捷運計畫盡快核定、推動。

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