快訊

柯文哲鬼打牆談「謎之硬碟」遭蔡壁如戳破 橘子ATM存鉅款疑星國密會鐵證

真實人生／芭蕾女伶變傳統妻子 農場8寶媽吸粉2200萬

以為是Logo！新人看到實體1物驚「真的是儲存按鈕」 資深同事見狀都哭了

聽新聞
0:00 / 0:00

專訪／談接班 侯友宜：誰出線、誰當選 由眾人決定

聯合報／ 葉德正李成蔭王慧瑛／專訪
新北市副市長劉和然（左）是下屆新北市長熱門人選之一。記者潘俊宏／攝影
新北市副市長劉和然（左）是下屆新北市長熱門人選之一。記者潘俊宏／攝影

談到2026選舉，新北市長侯友宜接受本報專訪時先是大笑「哈哈」，他強調，很感謝大家對新北市的關心，距離選舉還有好一段時間，就能看到這麼多熱烈的討論，他還是一句話「把握當下」才是最重要的，我們是民主社會，參選是個人選擇、個人權利，至於誰出線、誰當選，是眾人的決定。

侯友宜主打「好好做代誌」，獲高民意支持，2024年挑戰總統大位後，卻因藍綠對立變質，但回歸市政後，靠著加倍奉還「做實事」，近期民調止跌回升。

「民意是責任，也是鞭策。」侯友宜說，他始終相信，只要用心、實在做事，民眾一定能看到、能感受到。把每一件事做到位，不管面對批評或鼓勵，都以務實行動解決問題，是他的一貫態度。

新北身為全台最大票倉，如何為藍營守住2026，將是侯友宜重要任務。目前傳出藍營可能人選包括有新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川，還有立委洪孟楷等人，各路人馬鴨子划水，準備上場。

被問到選舉，侯友宜直呼「哈哈」，真的很感謝大家對新北市的關心，距離選舉還有好一段時間，就能看到這麼多熱烈的討論。

侯強調，他還是一句話，「把握當下」才是最重要的，他樂見也歡迎更多人來為新北市打拚，願意為這塊土地付出，投身公眾事務是好事情。

侯友宜說，「我們是民主社會，參選是個人選擇、個人權利，至於誰出線、誰當選，是眾人的決定。」

台北市副市長李四川是下屆新北市長熱門人選之一。圖／聯合報系資料照片
台北市副市長李四川是下屆新北市長熱門人選之一。圖／聯合報系資料照片

侯友宜

延伸閱讀

新北萬里區野柳特產街 全新面貌亮相

新莊莊泰路農曆年前通車 往來新北大道、中環路省10分鐘路程

網紅揭台人領中國大陸身分證問題 侯友宜：嚴肅面對

昔對手柯文哲3000萬交保 侯友宜一句吐心聲：勿枉勿縱

相關新聞

2026誰戰蔣萬安?黃暐瀚看好王世堅5分析:估應有40%得票

即將邁入2025，資深媒體人黃暐瀚昨在社群直播分析2026民進黨會派誰出戰北市長蔣萬安，黃認為，他看好民進黨立委王世堅挑...

專訪／新北大巨蛋落腳何處？侯友宜：會確保可行性

台北大巨蛋成功，加上12強棒球賽奪冠，再掀大巨蛋熱潮，新北市長侯友宜喊出的「新北大巨蛋」落腳何處，明年將確定選址。侯友宜...

專訪／五股垃圾山下一步 洪水平原解禁 侯盼中央助攻

新北市長侯友宜整治五股垃圾山、新泰塭仔圳堪稱任內亮點政績，但要解決五股地區洪水平原管制，仍有段路要走。侯友宜強調，除雙北...

專訪／任期最後兩年拚建設 侯友宜：直球對決往前走

新北市長侯友宜上任滿6年，歷經總統大選挫敗後回歸市政，透過小內閣改組與專注民生政策「加倍奉還」，近期滿意度回升。對於剩下...

專訪／三環六線漸實現 新北將擁150座車站邁國際水平

三環三線過去曾被視為「笑話」，近年不僅陸續實現，新北市長侯友宜更加碼到三環六線，串連北北基桃生活圈。侯友宜接受本報專訪表...

專訪／談接班 侯友宜：誰出線、誰當選 由眾人決定

談到2026選舉，新北市長侯友宜接受本報專訪時先是大笑「哈哈」，他強調，很感謝大家對新北市的關心，距離選舉還有好一段時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。