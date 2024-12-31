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2026誰戰蔣萬安?黃暐瀚看好王世堅5分析:估應有40%得票

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

即將邁入2025，資深媒體人黃暐瀚昨在社群直播分析2026民進黨會派誰出戰北市長蔣萬安，黃認為，他看好民進黨立委王世堅挑戰蔣萬安，並且預估王世堅即便三腳督，也能在北市拿到40%以上選票，五點分析指王「民調最高、顧慮最少」。

黃暐瀚說，「2026世堅萬安？」很多網友不解他為什麼一直點名王世堅，可能參選2026台北市長？他認為王世堅「民調最高、顧慮最少」。黃甚至在直播時預估，如果2026王世堅選北市長，即便是三腳督，不管有沒有民眾黨的人參選，王世堅得票也有40%以上。

黃也提出五點分析，第一，蔣萬安民調高、現任市長手握行政優勢，不管民進黨最後派誰，蔣連任機率都非常高。第二，因為蔣萬安不容易打敗，綠營的參選人要有「惜敗」的準備，參選是「承擔」；第三、王世堅深受年輕族群歡迎（最新民調20至29歲高於蔣萬安），民調差距王世堅是目前綠營最強，尤其王世堅走中間路線，也是政府哪裡做不對願意講的立委，從技術面看，王世堅有取得中間選票的效果。

黃暐瀚也認為，王世堅是北市區域立委，參選市長不會影響立委的身份，工作可以無縫接軌；第五，日前被點名的議員苗博雅不弱，但他有「入黨」和「放棄議員」（選市長就不能選議員）兩個難關，2014年柯文哲之後，民進黨也不再外面找「傭兵」。

黃暐瀚說，政治是人性，但也是科學，要客觀分析各種狀況，才能得到接近事實的答案。

立委王世堅（左）先前在議員任內質詢蔣萬安時，送蔣萬安（右）一個秤子。本報資料照片
立委王世堅（左）先前在議員任內質詢蔣萬安時，送蔣萬安（右）一個秤子。本報資料照片
台北市長蔣萬安（中）。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安（中）。圖／聯合報系資料照片

民調 王世堅

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