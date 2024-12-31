聽新聞
0:00 / 0:00
跨黨派：侯友宜還能做得更多
藍綠白議員普遍肯定侯友宜的施政魄力、執行力，因403地震損壞的新北環狀線提前半年修復通車，獲不分黨派讚賞。議員盼侯在任期最後2年秉持市政為主，提升城市光榮感。
新北議會民進黨團總召張維倩說，因投入大選，侯請長假一度造成市政空轉，回歸後，環狀線在市長強力要求下提前半年達陣，但保固內修繕費近14億元，盼侯卸任前能與北市長蔣萬安達成協議，捍衛新北市民荷包。
各黨派議員認為侯還能做得更多，張維倩主張，應增加敬老卡使用在掛號費，及補助疫苗注射等；去年新北曾發生一日3起孤獨死，應有更前瞻且細膩的作為，因應新興的社會問題。
議會國民黨團書記長陳偉杰指出，侯主政地方建設穩扎穩打，有目共睹，近年「政治味」很淡，愛用事務官等，顯見侯加倍奉還決心，也反映在調施政滿意度上。
陳偉杰說，接下來2年三環六線推進，各區的重劃、都更和危老重建案，及大巨蛋等，都十分重要；更要爭取淡海輕軌藍海線二期及八里輕軌動工。
民眾黨市議員陳世軒說，過去侯市長霸氣外露，歷經大選後，施政姿態放更軟，政治味不見了，多的是身體力行做實事，需給侯肯定。
陳世軒認為，未來2年硬體建設包含塭仔圳開發、五泰板輕軌續推進；軟體方面，應加大力道推動學校雙語教育，校園安全、師生心理輔導、生命教育都要加強。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言