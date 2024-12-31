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跨黨派：侯友宜還能做得更多

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
因403地震損壞的新北環狀線提前半年修復通車，新北市長侯友宜（左）獲不分黨派讚賞。圖／聯合報系資料照片
因403地震損壞的新北環狀線提前半年修復通車，新北市長侯友宜（左）獲不分黨派讚賞。圖／聯合報系資料照片

藍綠白議員普遍肯定侯友宜的施政魄力、執行力，因403地震損壞的新北環狀線提前半年修復通車，獲不分黨派讚賞。議員盼侯在任期最後2年秉持市政為主，提升城市光榮感。

新北議會民進黨團總召張維倩說，因投入大選，侯請長假一度造成市政空轉，回歸後，環狀線在市長強力要求下提前半年達陣，但保固內修繕費近14億元，盼侯卸任前能與北市長蔣萬安達成協議，捍衛新北市民荷包。

各黨派議員認為侯還能做得更多，張維倩主張，應增加敬老卡使用在掛號費，及補助疫苗注射等；去年新北曾發生一日3起孤獨死，應有更前瞻且細膩的作為，因應新興的社會問題。

議會國民黨團書記長陳偉杰指出，侯主政地方建設穩扎穩打，有目共睹，近年「政治味」很淡，愛用事務官等，顯見侯加倍奉還決心，也反映在調施政滿意度上。

陳偉杰說，接下來2年三環六線推進，各區的重劃、都更和危老重建案，及大巨蛋等，都十分重要；更要爭取淡海輕軌藍海線二期及八里輕軌動工。

民眾黨市議員陳世軒說，過去侯市長霸氣外露，歷經大選後，施政姿態放更軟，政治味不見了，多的是身體力行做實事，需給侯肯定。

陳世軒認為，未來2年硬體建設包含塭仔圳開發、五泰板輕軌續推進；軟體方面，應加大力道推動學校雙語教育，校園安全、師生心理輔導、生命教育都要加強。

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