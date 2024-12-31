大選後回歸市政…侯友宜直球對決 建設穩步推進

新北市長侯友宜上任滿6年，歷經總統大選挫敗後回歸市政，透過小內閣改組與專注民生政策「加倍奉還」，近期滿意度回升。侯直言，要實現政策目標，財源、時間是兩大挑戰，剩下2年任期，必須1天當3天用。

侯友宜主打「好好做代誌」，獲高民意支持，2024年挑戰總統大位後，卻因藍綠對立變質，他曾向幕僚透露「為何高滿意，碰上大選變成不滿意」。回歸市政後，侯秉持「少說話、多做事」，盼再次擦亮金字招牌。

「民意是責任，也是鞭策。」侯友宜接受本報專訪強調，市政推進不因市長任期有變，會全力以赴確保每項建設穩步向前。他告訴團隊「不要猶豫、閃躲，對的事就直球對決」，不可能每項政策都得到100%支持，不能有人反對就卻步，但要充分溝通、廣納意見，只要用心實在做事，民眾能感受到。

侯說，第一任期上任百日即提出「2030願景工程」，擘畫以板橋行政中心、新莊副都心和三重第二行政中心為三大發展軸心，平衡新北區域發展。

整治五股垃圾山、新泰塭仔圳堪稱最大亮點，侯說，只有一個想法「現在不做，以後就沒人會做了。」

「我不怕得罪人」侯說，他沒選舉包袱或人情壓力，50年沉痾須剷除，塭仔圳面積等同2.6倍信義計畫區，發展條件極佳，期間市府開上百場說明會、輔導4217家傳統工廠轉型、安置流浪犬貓，還「擲筊」請示神明遷移宮廟，一路走來不容易。

菜市場長大的侯友宜，已完成9座市場新建與改建，提升12座市場設施；打造205座全齡化公園或特色遊戲場，三重「熊猴森樂園」假日擠滿人潮。侯說，「看到小朋友在那玩啊、跑啊，笑得開心，這些真實場景是城市進步最有力的註腳」。

至於市民關注的板橋殯儀館改建，侯說，會透過公開透明程序，力求最適合的解決方案；新北也在找地，打造多功能「新北大巨蛋」。

本月初，帛琉、聖露西亞、吐瓦魯、尼維斯等友邦駐聯合國常任代表來台，拜會侯友宜，外賓問「北市和新北差別」，侯用荷包蛋形容，新北有山有海像蛋白，北市是蛋黃，不忘發揮侯氏幽默「多吃蛋白比較健康」。

侯強調，新北具備先天優勢，要靠後天經營，「蛋白」絕對有它的實力及潛力。

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