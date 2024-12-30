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觀察站／雲林藍營找回自信 接班梯隊成形

聯合報／ 本報記者陳雅玲蔡維斌
雲林縣長張麗善最近鬆口說，不分區立委張嘉郡（圖）認真負責，「是很好接棒人選」。圖／聯合報系資料照片
雲林縣長張麗善最近鬆口說，不分區立委張嘉郡（圖）認真負責，「是很好接棒人選」。圖／聯合報系資料照片

6年前打出「雲林上場」旗號，一舉擊潰長達14年的綠色執政，張麗善成功一戰為雲林藍營找回自信，她入主縣政交出好成績單，軟硬建設囊括無數獎座，更成功整合原本潰散的藍營，甚至部分綠營帶槍投靠。

張麗善年初輔選加上藍白整合運作成功，粉碎民進黨在雲林力保兩席立委的「底限」，不敗女王前立委蘇治芬意外落馬，加上立院院長韓國瑜、不分區許宇甄皆出生雲林，形同擁有4席立委，為國民黨未來延續執政打下基礎。

張麗善戰功彪炳，執政又贏得口碑，且張麗善主政後，一直想以縣政成績表現抹去「雲林張家」的符號與包袱，低調淡化張家、重組形象，使不少親綠勢力倒向藍營，接班梯隊也已成形。

2026年誰來接班延續政治光環？從今年立委大選後答案不言而喻，原對誰來接棒一直三緘其口的張麗善，最近鬆口說，不分區立委張嘉郡認真負責，「是很好人選」。

至於綠營下屆如何迎戰？目前仍以蘇治芬和劉建國呼聲高，蘇治芬有不少勸進聲，但她多次公私場合都以「成功不必在我」表示退居二線輔選，就連日前接受前總統陳水扁電台專訪，也作出同樣的態度，因此，劉建國與張嘉郡交手似已箭在弦上，劉握有黨政於一手堪稱綠營共主，張嘉郡和張麗善姑姪連手、挾帶「在朝贏三分」的高氣勢，綠營想讓已在雲林上場的藍營退場，奪回濁水溪灘頭堡恐非易事，只能在2026年見分曉。

張麗善 成功 雲林

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