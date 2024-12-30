張麗善打造智慧城 雲林被看見

雲林縣長張麗善上任第6年，雲林喜訊接踵而至，不僅觀光人次突破2千萬，更獲選2024「ICF全球TOP7智慧城市」，是各縣市唯一，她認為，智慧科技是農業大縣解方，持續推動9大產業園區，才能讓雲林人不再北漂，「我非做不可」。

張麗善指出，美其名雲林是農業大縣，但城鄉差距、資源不足讓雲林曾被視為貧病交迫的地方，鄉親們只能北漂找機會，上任後念茲在茲要為雲林人找回尊嚴與自信。

她說，小至燈亮路平水溝通、擴大社會福利支出，大至打通交通命脈，在草嶺山區打造世界竹地標、無藥而癒的森林浴場，從基礎做起提升生活品質，同時鼓勵團隊走出水泥辦公室的圍籬，勇敢造夢，縣府去年國內外獲獎150餘座，藉此讓「雲林」二字被看見。

農業大縣翻身不易，張麗善說，深知智慧科技將是解方，從智慧農業的推動、智慧黑板普及校園，再到消防及醫療與AI的結合，確實縮短與大都會的距離，也獲得中央肯定；就職6周年記者會上，她揭示將攜手鴻海集團等單位打造「AI智慧城市2.0」的願景。

而張麗善在競選時就擘畫的9大產業園區，至今進展緩慢，政治因素、土地、行政程序都是需要時間解決的難題，要在剩餘任期實現幾乎不可能，張麗善說，仍樂於當種樹的人，「沒有開始就不會開花結果」，產業園區能讓雲林人不再外漂，非做不可。

民進黨籍議員張維崢說，給縣長評價是「很認真、積極」，但團隊腳步似乎跟不上，9大產業園區「只聞樓梯響，不見人下來」，另外，近年雲林成亂倒廢棄物的天堂、光電弊案頻傳，張麗善都應積極面對並解決。

議會國民黨團總召李明哲議員表示，雲林很多大型計畫正在推動，在張麗善任內不一定能有成果，她仍不介意推行，服務雲林的熱誠看得見，期待剩餘任期能將雲林縱向、橫向的交通路網建置完成，讓偏遠的角落有發展機會。

張麗善近期屢在北部曝光，被傳不排除競逐下屆新北市長，她接受本報專訪時首度鬆口，「我不可能開闢二個戰場」。親近她的人也透露，縣長會先輔選打贏2026年守住雲林，才會有下一步。

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