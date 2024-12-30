聽新聞
0:00 / 0:00

人物側寫／邱臣遠施政 有高虹安的影子

聯合報／ 本報記者王駿杰

新竹市是民眾黨唯一執政縣市，是黨主席柯文哲故鄉，也是擴張版圖的基地。市長高虹安卻因助理費涉貪停職，副市長邱臣遠臨危受命代理市長，市府24日舉辦施政兩周年記者會，邱臣遠站在台上半小時奮力細數政績，但外界最關心的仍是高虹安的官司與動向，畢竟這會直接影響竹市未來發展，及2026年市長選舉各黨布局。

市府舉辦施政兩周年記者會的當天，也是高虹安任期過半的日子，由於高虹安未請辭，無論將來官司結果如何，新竹市長都已經無法補選。

若助理費案在二審獲無罪，高虹安可復職重回政治舞台，若不認罪，官司將一路纏訟到最高法院；目前另有旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）的誣告罪成案，因案情單純，恐早一步牽動其市長職務。

照理而言，高虹安執政不滿兩年就被停職，邱臣遠代理市長主要任務會以延續施政及穩定市政為主，市府於施政兩周年未選擇發新聞稿低調帶過，反風光舉行記者會，背後的寓意令人玩味。

政壇人士直言，邱臣遠參加重要活動與記者會時都會將高虹安掛在嘴邊，施政也有高虹安的影子，市府施政周年記者會明顯就是高虹安在背後「秀肌肉」，目的是展現政治的影響力，向民眾黨中央日後有意角逐市長選舉的「插旗者」亮牌，也向在地藍營釋出未來合作的籌碼，似乎積極爭取2026連任。

以高虹安的角度而言，自身官司的未來和政治是切不開的，因此，高虹安不可能讓自己失去政治實力的倚仗。但柯文者身陷弊案風暴，高虹安停職，邱臣遠處境尷尬難以施展拳腳，民眾黨要連任市長，還得關關難過關關過，且戰且走。

記者會 邱臣遠 高虹安

延伸閱讀

寡婦樓案向名嘴求償百萬、高虹安敗訴 竹市府將研議上訴

高調復出拚無罪連任？高虹安今任期過半「未辭職」將不補選

沒參加施政兩周年記者會 高虹安當耶誕老公公另類現身

影／高虹安未出席施政2年感恩記者會 邱臣遠：她不希望模糊焦點

相關新聞

張麗善打造智慧城 雲林被看見

雲林縣長張麗善上任第6年，雲林喜訊接踵而至，不僅觀光人次突破2千萬，更獲選2024「ICF全球TOP7智慧城市」，是各縣...

觀察站／雲林藍營找回自信 接班梯隊成形

6年前打出「雲林上場」旗號，一舉擊潰長達14年的綠色執政，張麗善成功一戰為雲林藍營找回自信，她入主縣政交出好成績單，軟硬...

邱臣遠接棒高虹安 竹市2年減債40億

新竹市長高虹安因助理費案停職，由代理市長邱臣遠接棒率領市府團隊，就職2周年發表6大施政面向成績單，褒貶不一。藍營肯定改善...

人物側寫／邱臣遠施政 有高虹安的影子

新竹市是民眾黨唯一執政縣市，是黨主席柯文哲故鄉，也是擴張版圖的基地。市長高虹安卻因助理費涉貪停職，副市長邱臣遠臨危受命代...

施政以民為本 陳福海展現金門優先

金門縣長陳福海2022年回鍋再度入主縣府，縱橫政壇30年，對金門發展了然於胸，推動小三通、重振觀光，或關注教育、育兒與青...

黃偉哲上任6年 藍綠評市政缺乏亮點

台南市長黃偉哲兩屆都在激烈競爭下當選，上任6年來，藍、綠議員認同他在市政上的付出，不過也批「守成大於創新」，缺乏突破性亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。