人物側寫／邱臣遠施政 有高虹安的影子

新竹市是民眾黨唯一執政縣市，是黨主席柯文哲故鄉，也是擴張版圖的基地。市長高虹安卻因助理費涉貪停職，副市長邱臣遠臨危受命代理市長，市府24日舉辦施政兩周年記者會，邱臣遠站在台上半小時奮力細數政績，但外界最關心的仍是高虹安的官司與動向，畢竟這會直接影響竹市未來發展，及2026年市長選舉各黨布局。

市府舉辦施政兩周年記者會的當天，也是高虹安任期過半的日子，由於高虹安未請辭，無論將來官司結果如何，新竹市長都已經無法補選。

若助理費案在二審獲無罪，高虹安可復職重回政治舞台，若不認罪，官司將一路纏訟到最高法院；目前另有旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）的誣告罪成案，因案情單純，恐早一步牽動其市長職務。

照理而言，高虹安執政不滿兩年就被停職，邱臣遠代理市長主要任務會以延續施政及穩定市政為主，市府於施政兩周年未選擇發新聞稿低調帶過，反風光舉行記者會，背後的寓意令人玩味。

政壇人士直言，邱臣遠參加重要活動與記者會時都會將高虹安掛在嘴邊，施政也有高虹安的影子，市府施政周年記者會明顯就是高虹安在背後「秀肌肉」，目的是展現政治的影響力，向民眾黨中央日後有意角逐市長選舉的「插旗者」亮牌，也向在地藍營釋出未來合作的籌碼，似乎積極爭取2026連任。

以高虹安的角度而言，自身官司的未來和政治是切不開的，因此，高虹安不可能讓自己失去政治實力的倚仗。但柯文者身陷弊案風暴，高虹安停職，邱臣遠處境尷尬難以施展拳腳，民眾黨要連任市長，還得關關難過關關過，且戰且走。

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