邱臣遠接棒高虹安 竹市2年減債40億

新竹市長高虹安因助理費案停職，由代理市長邱臣遠接棒率領市府團隊，就職2周年發表6大施政面向成績單，褒貶不一。藍營肯定改善基礎建設、白營稱許務實還債，綠營、時力則都點出市府願景避而不談新竹棒球場，爭議建設進度仍停滯。

高虹安上任以來人事變動不斷，邱臣遠7月26日代理市長後，延續高虹安意志調整組織，新增3個二級機關，「基礎建設、宜居永續、教育文化、交通暢行、社會福利、國際交流」等施政主軸都有階段性成果，並主打執政2年減債逾40億元，為最有感政績。

邱臣遠說，「路平、燈亮、水溝通」是城市安居樂業的基本功，2年來改善215條道路與巷弄、汰換3313盞LED路燈、提升汙水接管率2.76%。教育部分3階段檢討學區畫分、交通推動「道安五環」進行人行道改善，社福擴大敬老卡使用與提高生育津貼等，獲市民8成以上滿意度。

竹市府指出，明年將以基礎建設全面提升、都市發展大步邁進與持續打造宜居城市3大願景為施政主軸，包含啟動溪埔子排水第二分線環境與景觀及排水改善工程、加速汙水與雨水下水道建設等，以提升都市機能。

國民黨議員吳旭豐肯定市府重視包括汙水下水道接管、路燈汰換更新等基礎設施，而非追求光鮮亮麗的活動；民眾黨議員李國璋則誇讚高虹安、邱臣遠2人理性務實還債40億元，其中汙水下水道施工會影響交通造成民怨，但卻是城市進步的必要工程，前朝不願意做的，市府做到了。

時代力量議員林彥甫認為高虹安力推的主要政策成效不彰，包括青年租金加碼補助執行率不到1成、凍卵補助也因申請量少被刪減預算，連新竹市棒球場改善都毫無進度。

民進黨議員劉崇顯也批市府明年度願景多為配合中央的新興計畫與長年的延續性政策，且隻字未提民眾關心的新竹棒球場，不敢承諾何時要將球場還給球迷們，顯見邱臣遠仍和高虹安一樣欲把球場當提款機而無心於市政，並非新竹市民所樂見。

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