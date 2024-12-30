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施政以民為本 陳福海展現金門優先

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣長陳福海（右一）常常把「窮不能窮教育掛在嘴邊」，他強調，教育是百年大計。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右一）常常把「窮不能窮教育掛在嘴邊」，他強調，教育是百年大計。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海2022年回鍋再度入主縣府，縱橫政壇30年，對金門發展了然於胸，推動小三通、重振觀光，或關注教育、育兒與青年住宅政策，展現「金門優先」務實態度。

為營造安心成家環境，有別於其他縣市青年住宅採建後賣或租，金門是賣土地給青年自建並辦理選地抽籤。陳說，青年是金門的希望，給年輕人擁有自己房子機會，也是把人留在金門發展的動力。

攤開施政2周年成績單，陳上任後首個重要舉措是重啟小三通，恢復金門與廈門旅運，為經濟注入新活力，小三通復航後，金門迎來百萬旅運人次，今年9月底開放陸客來金門觀光，旅宿、餐飲和商業活動增加商機，也解決許多陸籍配偶難以返鄉探親問題。

「施政要以民為本！」陳福海說，民生政策和百姓最直接相關，「從出生到終老」要有全方位關懷理念，他大力推動「扎根零歲教育」政策，承諾投資超過20億元改善學校設施，強化師資，從家庭教育、公共托育到幼兒健康，建立全方位支持體系，如一站式育兒專區、2歲幼幼專班等，減輕育兒家庭壓力，營造「敢生也願意生」友善環境。

不只本島房價燙手，近年金門房價漲幅也可觀，陳強調，金門重視居住正義，內政部住都中心推動金門首宗社宅案，2027年完工可提供232戶。

陳福海也走訪全縣各鄉鎮勘點，啟動青年自建住宅政策，包括金湖鎮、金沙鎮及烈嶼鄉都已釋出土地。陳說，在新年度完成相關讓售程序後，會提供必要協助與資源，助年輕人興建人生第一間起家厝。

議員對陳福海施政評價不一，無黨籍議員陳泱瑚說，陳願意傾聽縣民聲音，施政有溫度，恢復與廈門的旅運，落實全年齡照顧政策，關注各年齡層需求，這點值得肯定。

無黨籍議員吳佩雯肯定陳的教育、社福政策有得民心，但是金酒公司近年業績下滑，配售政策成效低，間接削減老年福利，必須檢討經營策略，提升金酒市場的競爭力。

無黨籍議員董森堡認為，陳福海對某些工程開支不夠精打細算，例如花費1.5億元興建大佛園區環境工程，在未獲得中央補助下，計畫花公帑6億元興建羽球館，未嚴守財政紀律。

小三通 金門 陳福海 青年住宅

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