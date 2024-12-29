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黃偉哲上任6年 藍綠評市政缺乏亮點

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市長黃偉哲。聯合報資料照片 記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報資料照片 記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲兩屆都在激烈競爭下當選，上任6年來，藍、綠議員認同他在市政上的付出，不過也批「守成大於創新」，缺乏突破性亮點，諸多弊案幕後還有黑影、台南市區漁會理事長槍擊案未破，都待盡速查明。

民進黨市議員陳怡珍對市府團隊6年來對台南的付出與努力予以肯定，但認為仍有進步空間。像市府雖成功推動鐵路地下化計畫，市區道路仍壅塞，通勤時段交通瓶頸亟待改善，停車需求壓力更待解決。另基層民生建設、社福政策、經濟發展、加速建構完整體育培訓環境等，都是黃偉哲市府應積極回應市民期待的地方。

民進黨市議員李宗翰認為，黃偉哲是願意做事的市長，不過因迎合在野黨想法，施政資源相對擴散，在有限的預算下要面面俱到，無法有突破性亮點政策，整體施政創新不足、守成有餘。

李宗翰提到，黃偉哲號稱是溪北出身的市長，但區域平衡上與過去的賴市府無太大差異，台南今年好不容易在麻豆成立第3市政中心「曾文市政願景園區」，也僅就原本沒有廳舍的局處，找到一個安置空間；黃市府在農產行銷推廣交出漂亮成績單，針對土壤鈣化、光電及農地爭議以水域水路改善等問題，僅維持現況。

市議會國民黨團書記長林燕祝認為黃偉哲6年來施政算勉強及格，除治安、交通、爐碴、官商勾結等議題，尚有近年台南光電衍生的88槍擊案、北門槍擊案未解，其中台南市區漁會理事長在自家門口遭槍殺一案尚未偵破，讓台南貼上「慶記之都」標籤。呼籲黃市長盡速查辦市府種種弊案，才能讓台南成為真正適合作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活養老的幸福城市。

議員 黃偉哲

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