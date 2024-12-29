6條捷運同步啟動 黃偉哲任內拚藍線動工

賴清德總統曾以破7成得票率連任台南市長，在任內「封神」，黃偉哲主政迄今的評價，時常被與賴相提並論；黃偉哲不避諱談前市長的建設，承接的鐵路地下化工程進入收尾、捷運路網更是6線同步啟動中，任滿前要讓第1條捷運動工。

「大家常說我是站在巨人肩膀上」，黃偉哲說，他不會去做比較，而是穩扎穩打、做該做的事、做百年奠基工程。市政是一棒接一棒、台南的進步是歷任市長共同努力的成果，在前任市長的基礎上好的就發揚、有缺就補足，目前生活便利性、都市發展上都有顯著提升，讓市民感覺台南更好。

有關台南鐵路地下化等紛爭，黃偉哲指任內將完成收尾，下一任市長有機會見證完工；而賴清德規畫的亞太棒球訓練中心，近期因12強中華隊奪冠提升熱度，則在他任內實現成棒球場動工和完工，使這項設施具體化、完整化。

台南市在6都中唯一無捷運！黃偉哲說，市府正快馬加鞭規畫，六條路線同時啟動，目前第1期藍線進入設計階段，正辦理南市捷運工程處的擴編計畫；連接府城與南科雙都心的黃線，預計銜接深綠線等，初步評估行經中西區、北區、安南區及新市區，會在可行性研究中詳細研議。

黃偉哲說，綠線連結第1期藍線，考量行經舊城區，須審慎評估地下化的可行性，此事會辦說明會爭取民意共識，再報中央審議；紅線可行性研究已提送議會；深綠線則完成期末報告成果，將開跨局處專案會議。

黃偉哲另指出，過去台南20多年沒辦全中運、16年沒辦全國運動會及台灣燈會，「都在我任內成功承接，並創造許多亮眼成績」。

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