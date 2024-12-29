觀察站／翻轉綠能黑金 直搗深水區是關鍵

台南市長黃偉哲2年前連任前夕爆發88槍案，掀開光電的潘朵拉盒子，即使他重申查辦不法、頻頻展現「台南推動綠能全台第一」政績，行政審查上仍缺乏鐵腕防弊，一旦綠能黑金再引發政治風暴，賴清德總統也難把握本命區2026年能延續執政。

2022年11月地方選舉投票前，台南市府發布太陽光電容量超過3.5百萬瓩；2023年底備案容量則達4.1百萬瓩，連續3年獲經濟部評比為再生能源推動績優城市，尤其綠能優勢吸引科技大廠青睞，台積電重押南科擴廠，美國晶片大廠超微擬要到台南設研發據點。

有心人士搭著國家政策大撈油水，全然抹殺綠能成果。2022年11月的88槍擊案，被懷疑是光電利益分配糾紛引發，檢方同年底搜索時任經發局長陳凱凌，之後查獲力暘能源公司為做光電行賄陳凱凌等中央和地方官員；連設址台南、協助國家推動綠電的台鹽綠能公司，前董事長陳啓昱遭控涉藉光電工程中飽私囊上億元，人民對綠能政策大打問號，從檢調偵辦一件件弊案，外界只知「光電是一門好生意」，如何相信光電是真正「乾淨」能源？

黃偉哲拚連任被國民黨對手謝龍介猛打光電弊端，今年也曾因力暘案被傳喚作證，不過檢調釐清他並未牽涉，黃偉哲也重申不包庇光電黑金，「要揪出居中上下其手的人」，然而從檢調偵辦案情暴露光電案場從圈地、設備、賣電等都不乏利益勾連。

台南市府創各縣市之先，廢除多個漁電共生執照，先前也嚴查農電共生未作農業使用。賴清德總統在陳啓昱逃亡時也表態，中央和地方應檢討光電場行政流程、審核機制，以防不法人士，才能有效地撕去黑金標籤。黃偉哲剩下的任期能否扭轉局勢，端看他願不願意直搗深水區。

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