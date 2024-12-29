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黃偉哲守台南 支持揪出綠能黑手

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄林伯驊／專訪
台南市長黃偉哲將就任滿6周年，表示市政是一棒接一棒，他成功「守好台南」，讓老市長當選新總統。記者林伯驊／攝影
台南市長黃偉哲將就任滿6周年，表示市政是一棒接一棒，他成功「守好台南」，讓老市長當選新總統。記者林伯驊／攝影

台南市長黃偉哲成功守好台南，助「老市長」賴清德當新總統，上任滿6周年。他說，致力與中央讓台南成為南台灣S廊帶的重要樞紐；但所需的綠能仍未脫黑金標籤，他支持把中間上下其手的人揪出來，「標籤就由歷史來撕下」。

黃偉哲說，台積電全國唯一的3奈米廠在台南量產，先進封裝廠也設在南科，並在去年量產，總產值超越竹科，躍升全台第一。他也承接歸仁區發展，大台南會展中心、中研院、工研院、成大健康園區、沙崙K12學校接續成立。中央宣布要在沙崙成立醫療創新園區、設人工智慧專區，預期未來沙崙將是台南發展重要引擎。

台南推動光電居全國第一，不過88槍案蒙上黑金陰影，今年力暘光電弊案起訴，總部在台南的台鹽綠能公司也涉弊案；黃偉哲認為，綠電需求是不可否認的現實，AI產業要綠電，亞馬遜也要綠電，也因為台南有綠電才吸引超微、美光、台積電等國際大廠投資，不該否定整體政策、潑髒水。

他指涉弊的經發局前局長陳凱凌是在議會被爆料，政風處調查後主動移送法辦；另近期雜誌以不具名「台商」批評台南綠能投資環境，如同光電版「南海血書」，缺乏具體事證，「負面標籤就是這樣被貼上的」。

「應把存心作梗的人揪出來」，黃偉哲說，過去沒光電的時代，也不因為有幫派或黑金老大做瀝青、垃圾清運、河川砂石、包工程，就什麼都不做了，要把在光電上下其手的人揪出來，標籤就由歷史來撕下。

他說，6年來他不斷推進台南交通、社宅、運動設施、綠能發展，任內第1戶社會住宅動工、設立13座立體停車場、增闢2萬個平面停車格；YouBike的站點從79站增加至500站，未來兩年內還將增加125站，另推動小黃公車，「用搭公車的花費，有計程車的享受」。

此外，先前麻豆小學生等公車等到躺在路邊睡覺，黃偉哲為此在離峰時間改用9人座客車，把候車時間從1小時縮短到20至30分鐘，也是全國創舉。另汙水接管率是都市現代化重要指標，他上任時台南接管率僅18.9％、居6都之末，如今提升至近30％。

台南2026市長之戰，綠營內戰早已開打，但黃偉哲說自己沒有派系，心中也沒有接班人選，過去一路走來都站在民進黨立場，最大的任務就是讓民進黨延續執政，「做好市政打好地基，就能讓未來接班更順利」。

光電 台鹽綠能 弊案 綠電 黃偉哲

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