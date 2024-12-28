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：觀察站／饒慶鈴擦亮台東觀光招牌 垃圾仍是難題

聯合報／ 本報記者尤聰光徐白櫻

台東發展慢經濟，打響「台東藍」、「慢活」等其他縣市無法複製的觀光亮點，迎曙光、星空音樂會、熱氣球等活動熱度高，饒慶鈴居功厥偉。沒有連任壓力後，她出國考察頻繁，但垃圾處理難題仍如影隨形，未來任期結束後如何華麗轉身，尚有不少考驗。

饒慶鈴本屆尋求連任前發表「慢經濟白皮書」，今年台東池上鄉取得國際慢城認證，崇尚慢活、漫遊，以自然真實生活樣貌導入觀光財。為守護台東景觀，縣府否決台糖池上糖漿廠轉租森崴能源公司發展光電、謝絕光電案，鄉親拍手叫好，但放棄知本光電案及東44線道路拓寬案，地方也有異議。

台東好山好水，卻受垃圾問題困擾，長達十幾年委託外縣市代燒垃圾；閒置16年的焚化廠啟用前，縣府允諾除非經縣議會同意，否則不代燒外縣市垃圾，導致南投縣求助遭拒。不過明年1月焚化廠正式營運，底渣和飛灰掩埋去處卻成燙手山芋，饒慶鈴帶團隊和鄉鎮長赴外地觀摩，小心謹慎溝通，逐一化解難題。

任期步入下半場，藍綠接班卡位戰一觸即發。饒慶鈴坦言，過去指定接班人似乎都失敗收場，她不會這樣做，也不為自己預設下一步，只想把眼前的事做好，「選舉很累，我完全不想擋年輕人的路」；「也不一定從政才能服務台東」。

台東 饒慶鈴

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