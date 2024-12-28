為美麗灣解套 饒慶鈴推台東慢經濟

少子化海嘯下，台東人口連3年正成長，縣長饒慶鈴談及育兒政策、共融公園，驕傲溢於言表，允諾建更多好玩的公園陪伴孩子快樂成長。面對一度讓縣府顏面無光的美麗灣度假村，她說，全台最大爛尾樓已標出去，「它是縣政府資產，絕不是負債」。

饒慶鈴接受本報專訪表示，台東人口連年正成長，外縣市都來取經，2023年至今，縣內有24座兒童遊戲場改建或新建，愈來愈多鄉鎮跟進。且台東有免費育兒指導到宅服務；低收入戶、中低收入戶及弱勢家庭月子餐補助，另搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師，公私托收費一致。

「美麗灣度假村與焚化爐一直是台東人的痛」，饒慶鈴說，她上任後沒規避這個燙手山芋，反而設法解套，該部落的還給部落，該人民的還給人民，轉型後的度假村明年底開幕，希望創造更多在地工作機會。

饒慶鈴說，思想產生信仰，最後會成為翻轉的力量。美麗灣難題不是她造成，但她設法把每個人的利益最大化，不把問題留給別人，所以美麗灣不是負債，而是資產。

「花蓮大地震對台東觀光的影響猶在」，饒慶鈴指台東是台灣本島最難開車到達的縣市，搭火車時間長、飛機票昂貴，縣府努力營造優質環境，回歸「慢經濟」精神，希望觀光業者把品質顧好，遊客玩得舒服開心，這樣下次還會再來。

她說，鐵花村是台東地標性景點，台東火車站遷移後，舊站特區沒落又興起，現在是集結運動、教育、藝文、商業及交通為一體的多功能空間，也是台東人日常生活圈，縣府2026年將辦台東博覽會，完整呈現城市面貌縫合的點滴。

議員簡維國說，知本濕地太陽能示範園區、東44線道路拓寬及農產品加工廠等政策無法執行很可惜，饒慶鈴遭遇困難太輕易放棄溝通，他給執政團隊打66分。但議員楊招信說，饒慶鈴重啟鳳梨釋迦銷往大陸，行銷農產品的成績有目共睹，希望未來繼續照顧農民，願意為她打90分。

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