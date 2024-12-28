聽新聞
0:00 / 0:00

為美麗灣解套 饒慶鈴推台東慢經濟

聯合報／ 記者徐白櫻尤聰光／專訪
台東縣長饒慶鈴任內成功打響慢經濟品牌，下一步受關注。記者徐白櫻／攝影
台東縣長饒慶鈴任內成功打響慢經濟品牌，下一步受關注。記者徐白櫻／攝影

少子化海嘯下，台東人口連3年正成長，縣長饒慶鈴談及育兒政策、共融公園，驕傲溢於言表，允諾建更多好玩的公園陪伴孩子快樂成長。面對一度讓縣府顏面無光的美麗灣度假村，她說，全台最大爛尾樓已標出去，「它是縣政府資產，絕不是負債」。

饒慶鈴接受本報專訪表示，台東人口連年正成長，外縣市都來取經，2023年至今，縣內有24座兒童遊戲場改建或新建，愈來愈多鄉鎮跟進。且台東有免費育兒指導到宅服務；低收入戶、中低收入戶及弱勢家庭月子餐補助，另搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師，公私托收費一致。

「美麗灣度假村與焚化爐一直是台東人的痛」，饒慶鈴說，她上任後沒規避這個燙手山芋，反而設法解套，該部落的還給部落，該人民的還給人民，轉型後的度假村明年底開幕，希望創造更多在地工作機會。

饒慶鈴說，思想產生信仰，最後會成為翻轉的力量。美麗灣難題不是她造成，但她設法把每個人的利益最大化，不把問題留給別人，所以美麗灣不是負債，而是資產。

「花蓮大地震對台東觀光的影響猶在」，饒慶鈴指台東是台灣本島最難開車到達的縣市，搭火車時間長、飛機票昂貴，縣府努力營造優質環境，回歸「慢經濟」精神，希望觀光業者把品質顧好，遊客玩得舒服開心，這樣下次還會再來。

她說，鐵花村是台東地標性景點，台東火車站遷移後，舊站特區沒落又興起，現在是集結運動、教育、藝文、商業及交通為一體的多功能空間，也是台東人日常生活圈，縣府2026年將辦台東博覽會，完整呈現城市面貌縫合的點滴。

議員簡維國說，知本濕地太陽能示範園區、東44線道路拓寬及農產品加工廠等政策無法執行很可惜，饒慶鈴遭遇困難太輕易放棄溝通，他給執政團隊打66分。但議員楊招信說，饒慶鈴重啟鳳梨釋迦銷往大陸，行銷農產品的成績有目共睹，希望未來繼續照顧農民，願意為她打90分。

台東 美麗灣 饒慶鈴

延伸閱讀

台東延平鄉多元照顧中心啟用 長照網絡助偏鄉長者

財劃法修正案通過 饒慶鈴：幫台東很大的忙

解決焚化爐飛灰底渣問題？饒慶鈴率鄉鎮長觀摩消弭疑慮

YouBike台東市設14站點 東部首例公共自行車系統

相關新聞

許淑華調整建設 拚南投全齡宜居

南投縣長許淑華就職2周年，南投堆積垃圾問題嚴重，許淑華決定興建垃圾焚化爐、再生能源中心，徹底解決多年沉痾；面對地方異見，...

：觀察站／饒慶鈴擦亮台東觀光招牌 垃圾仍是難題

台東發展慢經濟，打響「台東藍」、「慢活」等其他縣市無法複製的觀光亮點，迎曙光、星空音樂會、熱氣球等活動熱度高，饒慶鈴居功...

為美麗灣解套 饒慶鈴推台東慢經濟

少子化海嘯下，台東人口連3年正成長，縣長饒慶鈴談及育兒政策、共融公園，驕傲溢於言表，允諾建更多好玩的公園陪伴孩子快樂成長...

觀察站／神力女超人2.0 許淑華勇於承擔誠意施政

南投縣長許淑華是政壇「神力女超人」，成為南投縣首任女縣長，面對垃圾處理、交通不便、醫療不足等棘手問題，許淑華勇於承擔，與...

觀察站／鐵人精神深耕地方 徐榛蔚拚守住藍鐵區

花蓮縣長徐榛蔚6年前從夫婿傅崐萁手中接下縣長棒子，但兩人風格不同，徐不喜與中央對槓，除非遇到地震等關鍵時刻，才會拉高分貝...

挺過震災 徐榛蔚為花蓮打底、走向世界

花蓮縣長徐榛蔚上任6周年，歷經大地震加上頻繁的颱風，她帶團隊第一時間安置災民、震後重建，頗受好評，剩下2年任期，她以「2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。