觀察站／神力女超人2.0 許淑華勇於承擔誠意施政

南投縣長許淑華是政壇「神力女超人」，成為南投縣首任女縣長，面對垃圾處理、交通不便、醫療不足等棘手問題，許淑華勇於承擔，與中央和鄉鎮市公所加強合作，神力女超人2.0再進化，為從政之路奠定更寬廣的基礎。

垃圾處理是縣市長的棘手問題，很容易引起反彈抗爭，許淑華擔任縣長第二年，就決定興建焚化爐，徹底解決問題。縣府安排縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長和居民，到外縣市參觀焚化爐，化解對焚化爐二次汙染的疑慮。

雖然興建焚化爐還是有居民強烈反對，許淑華解決問題的決心，積極溝通的誠意，獲得藍綠白議員和多數縣民肯定，施政滿意度獲得74.6分的高分。

過去南投縣常被批評發展落後，建設和青年需求有落差。許淑華上任後，對症下藥，設立青年發展所，輔導青年創業，並讓青年參與縣政建設。在南投、埔里、草屯、竹山等四大鄉鎮，設置親子公園、全民運動館、托育中心，都讓縣民感覺政策接地氣。

交通不便、醫療資源不足，是南投邁入高齡化亟需解決的問題，縣政府推出幸福巴士、擴大敬老愛心卡使用範圍，在偏鄉成立急救站，並引入彰基醫療體系，新建南基醫療大樓，逐漸改善病患尤其是老人需要奔波外縣市就醫的問題。

「今天不做，明天會後悔」，縣府政策不一定盡如人意，許淑華展現柔軟身段，願意傾聽和溝通，不僅無黨籍也願意配合，也實現與民眾黨「藍白合」，在草屯、竹山等偏綠營陣地，許淑華爭取無黨籍議員加入藍營，擴大藍營在地版圖，也為2年後的縣市長選舉提前打下基礎。

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