許淑華調整建設 拚南投全齡宜居

南投縣長許淑華就職2周年，南投堆積垃圾問題嚴重，許淑華決定興建垃圾焚化爐、再生能源中心，徹底解決多年沉痾；面對地方異見，許淑華說，「我不會將問題留給下一任縣長」。

南投縣土地面積廣大，政治資源卻像偏鄉。人口老化、流失、交通不便、醫療資源不足亟待解決，許淑華提出「全齡宜居城市」，重新調整南投縣建設方向，打造創新活力、低碳健康的南投縣。

想要減緩人口流失，就要將青年找回來，許淑華今年成立青年發展所，成為服務青年創業窗口，編列1500萬元，幫助青年開展農業，尋找學界資源，提升青農農業知識，透過「品味南投」電商平台，擴大農產品牌和銷售管道。

南投縣社福長照全國第一，許淑華爭取中央補助，搭配縣政府敬老愛心卡，補助交通。她就任縣長後，更推動南投幸福GO計畫補客運不足。她計畫成立計程車隊，深入偏鄉服務。

許淑華在南投、草屯建設全民運動館，在南投、竹山、集集等開辦12處托育機構，貼近年輕人需要。縣府開發產業園區、擴大南崗工業區，創造就業機會。

南投飽受空汙、垃圾等問題困擾，南投是全國首個無煤城市。全縣垃圾堆置超過26萬公噸，許淑華說，6年後垃圾破50萬公噸，不能再拖下去。她決定建焚化爐、再生能源中心，希望6年後完工，讓南投再無垃圾山。

民進黨議員沈夙崢說，許淑華重視議會提案，願意承擔責任，解決垃圾處理問題，展現魄力和決心，值得肯定。但重大建設需與鄉鎮多溝通，縣府團隊要跟上腳步，確保政策品質，以免現在的建設成為以後的蚊子館。

國民黨議員林儒暘說，許注重民生需求，尤其在教育政策上，更新課桌椅、實現班班平板教學，補助學生出國留學，改善偏鄉醫療和交通，都相當接地氣；不過，南投交通先天不足，改善南投內部和對外交通，仍有許多提升空間。

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