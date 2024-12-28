觀察站／鐵人精神深耕地方 徐榛蔚拚守住藍鐵區

花蓮縣長徐榛蔚6年前從夫婿傅崐萁手中接下縣長棒子，但兩人風格不同，徐不喜與中央對槓，除非遇到地震等關鍵時刻，才會拉高分貝向中央喊話，主要秉持「鐵人精神」，更深入幅員廣闊的花蓮，只是剩下2年任期，也得提前迎向守住鐵藍區的挑戰。

徐榛蔚、傅崐萁兩人名字難免連在一起，尤其傅擔任國民黨立院黨團總召後，夫妻倆一在中央、一在地方，力圖開創新局。

她延續傅的日出大道、免費營養午餐、公費留美、夏戀嘉年華等大型建設或活動，但是更重視效益；她有女性的細膩，尤其重視社福、教育、醫療、長照布建等，挹注許多資源，也更重視扎根。

兩人風格最大不同是，傅崐萁縣長任內不時「砲打中央」，但徐榛蔚很少在公開場合批評，就連日前颱風來時，因安置災民的數字兜不攏，賴清德在中央災後應變中心視訊連線「六問徐榛蔚」，雖然事後證實中央數字有誤，徐榛蔚也僅一句「謝謝」，不讓口水戰再延燒。

讓幕僚印象最深的是徐榛蔚驚人的體力和意志力，花蓮地形狹長，從北到南車程要2、3個小時，徐每天只睡4小時，行程排得滿滿，南北走透透，她曾說，地方就是她的「充電站」，走入地方，才能知道地方要什麼；另一方面，只要她想推的政策會從頭盯到尾，也坦言自己「真的很嘮叨」，但是一切都是想把事情做好。

近來因為立法院修法造成傅崐萁成箭靶，甚至綠營發起「抵制花蓮」，顯然虎視眈眈，還有無黨潛在候選人芒刺在背，徐榛蔚對於紛擾雖堅持做對的事，但仍得持續讓縣民埋單，才能帶藍營守下2026年。

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