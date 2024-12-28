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挺過震災 徐榛蔚為花蓮打底、走向世界

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮報導
花蓮縣長徐榛蔚施政著重走向世界，與國際接軌，讓花蓮成為可圓夢的縣市。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚施政著重走向世界，與國際接軌，讓花蓮成為可圓夢的縣市。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣長徐榛蔚上任6周年，歷經大地震加上頻繁的颱風，她帶團隊第一時間安置災民、震後重建，頗受好評，剩下2年任期，她以「2+N」為想法，為花蓮打底、走向世界，讓花蓮成為可以圓夢的縣市。

403大地震時，縣內遭逢嚴峻挑戰，徐榛蔚展現堅毅形象，但回顧8個月來縣民之苦，徐接受本報專訪時一度哽咽拭淚，但隨即強調「2018年0206大地震後已建立起SOP」，著重災後建立機制的重要性。

她舉例，花蓮成立全台第一支全面智慧資訊化的災難醫療隊（DMAT），4月地震，透過手機App一鍵完成資料整合，最快時間搶救生命，得到國發會政府服務獎殊榮。

縣府這些年著重婦幼、社福、教育、弱勢關懷和醫療等施政，也努力還債改善財政，她盼花蓮「繁花盛開」，成為每個人圓夢的地方。

徐榛蔚舉青年發展為例，以「育才、留才、培才、用才、攬才」育苗，陸續設青年創業基地、青發中心，利用產官學合作，提供相關課程讓青年留在花蓮，疫情期間不打烊，也能線上學習。

花蓮靠觀光吃飯，徐榛蔚也說，結合全民運動與休閒觀光，爭取大型體育賽事到花蓮，不僅把國內外選手帶進花蓮，還將花蓮打造為運動休閒園區，例如，優化自行車道、建多個兒童遊戲場和共融公園，更斥資上億為太平洋公園極限運動場增設薄膜頂棚，近日將完工。

「花蓮走向世界，世界走進花蓮。」她說，這幾年都在「打底」，以「2+N」構建未來10年藍圖，縣府努力與國際接軌，包括出訪多個國家、啟動花蓮香港直航，更要借鏡國際城市與國際研究單位的經驗，打造健康、幸福、療癒的花蓮。

縣議會國民黨團書記長吳東昇肯定，徐榛蔚用心為花蓮開創新局，包括地方建設、人文關懷、長者福利都在進行中，期待未來2年，帶領花蓮與國際接軌。

民進黨團總召張美慧認為，希望不要再延續前縣長撒幣式施政，拋掉包袱，縣長要找回從政初衷。

無黨籍政團聯盟總召楊華美指出，過去她倡議的農地禁用除草劑、推動共融公園等，徐榛蔚從善如流，但行政團隊應尊重議會，並提升效率，府會才能和諧。

地震 徐榛蔚 花蓮

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